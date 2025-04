Mundial Qatar 2022: Asensio: «Luis Enrique me da confianza y eso me hace sentir bien»

javier asprón Doha Jueves, 24 de noviembre 2022, 13:27 Comenta Compartir

Después del festín, un estreno inmejorable en un Mundial, España vuelve a la realidad. Hay partido el domingo, ante Alemania, y de nada valdrá el 7-0 a Costa Rica si no se consigue el objetivo principal. «Ayer salió un gran partido en general de todo el equipo, yo personalmente estoy contento por el gol y por aportar cosas a la selección. Luis Enrique me da confianza y eso me hace sentir bien», expuso Asensio, que protagonizó este jueves la rueda de prensa de la selección.

Luis Enrique le hace sentir bien porque le da la libertad de jugar en diferentes posiciones, como el madridista aclaró: «Desde el primer día Luis Enrique me dijo que podía jugar en varias posiciones. De 9 cada uno tiene que respetar su espacio. Jugamos de una manera que tenemos que estar muy coordinados defensiva y ofensivamente, con los interiores y los extremos. En junio aproveché la ocasión, lo di todo y eso me hace sentir bien con el trabajo. Tiene razón el entrenador en que jugar de delantero es acabar muerto los partidos. En defensa nos pide que estemos atento porque los delanteros somos los primeros en defender. No quiere que el rival tenga el balón y eso empieza por nuestra presión. Nos pide presionar, correr y estar atentos a la hora de saltar a nuestra marca». Esa capacidad de enviar mensajes claros y confianza es una de las claves que Asensio destacó de esta España: «Nos convence, nos gusta lo que nos dice y eso hace que siempre queramos más y competir al máximo»; la otra: la unión.

El madridista asegura estar cómodo en el equipo, aunque no quiere ver más allá de jugar con la ilusión un torneo que se celebra cada cuatro años: «Un Mundial siempre es importante para cualquier jugador. Y este es especial por todo lo que he pasado. Aunque sea joven llevo mucho como profesional y sé cómo funcionan las cosas. Analizo la situación y me miro a mí mismo para que lo de fuera no me influya. He madurado mucho en lo personal y en lo profesional y eso se nota a la hora de jugar. Espero seguir así. Y seguir el camino que me marco sin que lo de fuera me pueda entorpecer. No sé si es un punto de inflexión, pero para mí es muy importante. No porque acabe contrato».

Felicitaciones a Gavi

Tuvo palabras de felicitación para Gavi, el tercer jugador más joven en marcar en un Mundial detrás de Pelé y Manuel Rosas: «A veces es sorprendente por lo que hace con 18 años. Lo veo entrenar y tiene un gran nivel y desparpajo. Para los de fuera puede sorprender, pero nosotros sabemos lo que nos puede dar en este Mundial». Sin embargo, también quiso rebajar la euforia, como hiciera Luis Enrique tras el 7-0 a Costa Rica: «Tanto en el elogio como en la crítica, cada uno debe tener su propia opinión. En el elogio que no haya un exceso de euforia y de relajación».

Mirando ya hacia el futuro, Asensio señaló el partido del domingo contra Alemania como clave para pasar a octavos de forma directa: «Queremos ganar el partido contra Alemania, pasar a octavos de final. Es una selección potente, con grandísimos jugadores. Sabemos que tenemos un partido complicado, porque es una selección que juega muy bien al fútbol. Nos pondrá en apuros, es muy exigente. Intentaremos sumar otros tres puntos. Es difícil elegir un jugador alemán, tiene muchos buenos. Cualquiera nos puede causar problemas. Japón es ordenada y disciplinada, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos. Es un equipo complicado de batir. Yo conozco a Kubo, que es muy peligroso, con mucho talento y calidad».