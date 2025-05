Mundial de Qatar: Scaloni: «Esto es un Argentina-Francia, no un Messi-Mbappé»

Pío García Doha Sábado, 17 de diciembre 2022, 16:01 | Actualizado 16:11h. Comenta Compartir

Lionel Scaloni habla sin euforia, sin hipérboles, sin grandes palabras. Cree que su selección llega a la final del Mundial en «el mejor momento» e invita a no reducir la confrontación a un choque personal: «Esto es un Francia-Argentina, más allá de Messi y Mbappé. Ambos equipos tenemos las armas necesarias para que el partido lo puedan decidir otros jugadores», enfatiza.

«Francia no es solo Mbappé», repite varias veces. Scaloni subraya la potencia defensiva de su rival y la calidad de los cuatro jugadores más ofensivos. «Además, parar a Mbappé no es una misión individual, sino de todo el equipo», apostilla. Para el técnico argentino su mayor triunfo es que todos los jugadores, incluso los que no han venido a Qatar, y los aficionados «se sienten parte de esto» y anima a disfrutar del momento, incluso de la espera: «Cuando se disfrutan las cosas saben diferente».

Scaloni cogió la selección en 2018, entre críticas generalizadas, y ha acabado haciéndola campeona de la Copa América y finalista del Mundial. Maradona llegó a decir de él que no servía «ni para dirigir el tráfico». Preguntado por cómo vivió aquellos momentos, el exjugador del Dépor recurrió una vez más a su reconocida templanza: «Me parecieron normales en su tiempo y aún hoy me lo siguen pareciendo. Este es un puesto en el que todo se magnifica. Nunca me molestó. Al final el fútbol es un deporte y en Argentina, aunque fuera cueste entenderlo, mucho más que un deporte».

Para el técnico «el punto de inflexión» en su trayectoria fue el año 2019: «Esa fue la bisagra. Siguieron confiando en nuestro proyecto y en nuestro modo de jugar cuando los resultados aún no llegaban». Ahora, en vísperas de una final mundialista, Argentina se ha rendido al método de Scaloni.

El portero titular, Dibu Martínez, que también compareció en la previa del partido, advirtió en contra de la ansiedad: «La necesidad de ganar te puede jugar en contra. Hay que mantener la cabeza fría». Martínez se felicitó de que Argentina volviera «a jugar de local» con el apoyo muy mayoritario de su público y restó importancia a que los pronósticos se inclinaran por Francia: «Nuestra ventaja es que tenemos al mejor jugador del mundo. A Leo lo veo feliz y eso nos genera mucha alegría», sentenció.