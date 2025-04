Mundial Qatar 2022: La revancha de Son e Iñaki Williams

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 28 de noviembre 2022, 00:06 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

Duelo de contrastes este lunes entre Corea del Sur, que jamás ha ganado su segundo partido de un Mundial en diez participaciones, y Ghana, que no ha mantenido su portería a cero en ninguno de sus últimos ocho encuentros en el gran torneo universal. Una cita en el estadio Ciudad de la Educación para ver si Son e Iñaki Williams se rebelan y son capaces de conducir hacia el éxito a sus países en un grupo donde Portugal y Uruguay partían como favoritos.

Los incansables asiáticos ya han mostrado su candidatura a conseguir una de las dos plazas que dan acceso al cruce de octavos. Su empate en la jornada inaugural ante los veteranos y agresivos uruguayos de Diego Alonso tuvo su mérito y les permite seguir pletóricos en Qatar. Mucha más presión para los africanos, ya que si no vencen tienen todos los números para caer eliminados. Si pierden caen seguro y si empatan toca echar cuentas.

El conjunto dirigido por Otto Addo se presenta muy exigido tras verse doblegado en un gran partido contra Portugal (3-2) debido a los goles en el segundo tiempo de tres figuras como Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Rafael Leao. En su debut mundialista, el león Iñaki Williams no pudo ni tirar a portería y desperdició una gran ocasión en el tramo final. Ratificó que no le va muy bien hasta ahora con Ghana. Pese a su buen hacer con el Athletic, con cinco goles este curso, aún no ha marcado con su país en cuatro compromisos. Le necesita Ghana para dar un paso al frente en este Mundial y se lo exige el propio Iñaki para reivindicarse en la cita planetaria.

En la primera jornada tampoco hubo buenas noticias para Son, la gran estrella surcoreana que tiene a todo su país pendiente desde que sufrió una fractura orbital hace tres semanas con el Tottenham. Se trata del mejor futbolista surcoreano de la historia, avalado con 107 partidos y 35 goles en su selección, pero resulta harto complicado rendir bien si uno tiene serio riesgo de dañarse la zona del ojo. Asume como algo normal esa situación su técnico, el portugués Paulo Bento, que sigue confiando en Son por calidad, experiencia y liderazgo.

Dificultades lógicas

En el 0-0 ante la Celeste, Son no pudo ejercer su papel de jugador determinante, pero sí evidenció durante los 90 minutos que mejora a su modesta pero corajuda selección cuando el balón pasa por sus botas. Lógico porque se trata de un excelente jugador que con los 'Spurs' ha materializado 136 goles y 69 asistencias en 334 encuentros.

«No estamos preocupados. Es natural que haya tenido alguna dificultad en el primer partido. Ha tenido un periodo de adaptación a la propia máscara, primero con el contacto con sus compañeros en los entrenamientos y después con los rivales. El partido de este lunes será diferente. Ya jugó el trámite completo ante Uruguay y buscaremos hacer las cosas mejor como equipo para que explote sus mejores cualidades», expresó Paulo Bento, su seleccionador, en la rueda de prensa de este domingo.