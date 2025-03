Luis Enrique: «Nunca lo hemos tenido fácil, pero daremos guerra, como siempre»

Amador Gómez Madrid Viernes, 1 de abril 2022, 21:33 Comenta Compartir

Quizás por superstición, Luis Enrique no quiso citar el nombre de Alemania cuando se le preguntó antes de conocer a sus rivales por el adversario menos deseado del segundo bombo, pero una vez emparejada España con la 'Mannschaft', el seleccionador nacional aseguró tener «el mismo cuerpo que antes del sorteo». «Estar aquí ya es un premio. Esto es un Mundial, ¿qué esperábamos?», preguntó. «Tranquilidad absoluta. Será un gran partido contra Alemania y será muy difícil cualquier partido del grupo. Nunca lo hemos tenido fácil, pero nosotros, lo de siempre: a dar guerra contra todos y que sea difícil jugar contra España», lanzó optimisma el técnico asturiano.

«Lo que nos tiene que dar confianza es que nosotros somos cabeza de serie por lo que hemos hecho en estos últimos años (subcampeones de la Liga de Naciones y semifinalistas de la Eurocopa). No hay nadie más arriba en nuestro grupo», recordó. «Nos puede ganar cualquiera, pero podemos ganar a cualquiera», reconoció. «El precedente que hay contra Alemania (6-0 en La Cartuja) es ejemplar para darnos confianza, pero del resto no conozco mucho, por no decir casi nada», desveló quien prometió que La Roja «no cambiará su forma de jugar». «Va a ser muy difícil competir contra nosotros», garantizó.

«Nosotros somos España, una potencia, séptima en el ranking mundial», proclamó orgulloso Luis Enrique, que prefiere «no hacer cábalas de momento respecto a los rivales». «No sabemos cómo podemos llegar las selecciones al Mundial», reconoció quien insiste en «vivir el presente», por lo que se centrará ahora en la Liga de Naciones del mes de junio. «Analizaré a los rivales con tranquilidad. Todavía quedan muchos meses para el Mundial», zanjó. «Llegaremos allí sabiendo todo de la selección que sea», prometió.

Luis Enrique dijo haber vivido el sorteo del Mundial de Catar «muy tranquilo y muy a gusto» y también reveló que «siempre» se ha sentido «muy querido por la afición». «No puedes caer bien a todos, pero lo mejor es ser uno mismo e intentar ser una buena persona», comentó antes de despedirse de los periodistas, sin despejar cuál será su futuro tras la Copa del Mundo. «Cuando termine el Mundial nos sentaremos y hablaremos sobre la renovación», zanjó por su parte el director deportivo de la Federación, José Francisco Molina.