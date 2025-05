Giroud agiganta su figura

robert basic Sábado, 10 de diciembre 2022 | Actualizado 11/12/2022 08:21h. Comenta Compartir

Olivier Giroud está acostumbrado a vivir en la sombra. Los focos siempre han buscado a compañeros más glamurosos, espectaculares, seductores de las cámaras, pero el de Chambéry jamás ha dejado de cumplir y de sacar oro de la mina francesa. No es el mejor delantero del mundo, pero es un '9' con mayúsculas. Trabaja, pelea, remata, va bien por abajo y por arriba, no destaca en nada y cumple con todo. El hombre que hace unos días se convirtió en el máximo goleador histórico de los 'bleus' superando a una leyenda como Thierry Henry ha metido este sábado al once del gallo en la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar con un magnífico cabezazo. Griezmann sirvió un caramelo desde la banda izquierda, con la zurda, y el atacante de 36 años lo desenvolvió feliz ante la blandura de Harry Maguire para clasificar a Francia entre los cuatro mejores. En el radar aparece la inesperada Marruecos, un duelo de alto voltaje, pero Giroud trabaja con chispas.

Nunca antes había ganado Francia a Inglaterra en un Mundial. La última vez que se vieron las caras fue hace 40 años, en la Copa del Mundo de España, donde los pross se impusieron por 1-3. En 1966, cuando el título fue para los ingleses, también fueron mejores los muchachos de los tres leones en la fase de grupos (2-0). Tras cuatro décadas de espera, esta vez en cuartos de final, Giroud se ha encargado de dar el tiro de gracia a la tropa de Gareth Southgate. Avisó en el minuto 11 con un cabezazo que atrapó Pickford. No se le veía mucho porque las vigilancias eran buenas, al igual que las montadas sobre Mbappé. El '9' galo, situado en el primer plano tras la baja de Benzema por lesión, siguió picando piedra en el área rival a la espera de dar con una pepita de oro que canjearía por la semifinal. Lo hizo en la recta final del partido.

Después del gol de penalti de Kane que igualó el tanto de Tchouaméni y varias ocasiones desperdiciadas por Inglaterra, Giroud encontró lo que buscaba. En el minuto 78, un centro de Griezmann envuelto en el papel de regaló cayó en el área pequeña. El '9' galo estuvo donde tenía que estar para quitarle la cartera a Maguire y batir a Pickford. Lo celebró con rabia y descargó toda la presión que llevaba encima, una tonelada de responsabilidad que resolvió con la precisión de un relojero suizo. Si Lloris había sostenido a su selección con varias paradas de mérito, el delantero del Milan la metió de cabeza en las semifinales. Le dio tiempo a fabricar luego una gran dejada (m.86) a la que no llegó Mbappé, quien no creyó en la habilidad de su compañero. Luego Kane falló una pena máxima en el minuto 84 y engrandeció aún más la obra de Giroud.

53 goles y 14 asistencias

El '9' de Francia suma cuatro goles en Qatar. Hizo dos a Australia, uno a Polonia y otro a Inglaterra. Este último ha sido su zarpazo número 53 en los 118 encuentros con la camiseta de su selección. Ya le saca dos a Henry y 11 a Griezmann, quien cierra el podio histórico con 42 aciertos. El delantero del Milan fue campeón del Mundo en Rusia, donde tuvo una participación destacada. A sus 36 años, el de Chambéry ha sido distinguido como Caballero de la Legión de Honor y totaliza más de 6.700 minutos con el combinado nacional galo. Los 53 tantos convertidos se distribuyen entre los amistosos (28), choques clasificatorios para una Copa del Mundo (6) y Eurocopas (6), Mundiales (5), Liga de las Naciones (5) y Euros (3). A esta cuenta hay que añadir además 14 asistencias.

Giroud ha sido titular en cuatro de los cinco partidos de Francia en este Mundial. Solo se quedó en el banquillo contra Túnez en el marco de las rotaciones masivas de Deschamps, que derivaron en una derrota. La única que tienen los galos en el torneo del desierto. Ya están en las semifinales, donde se verán las caras con Marruecos. El delantero volverá a bajar a la mina y tratará de encontrar oro donde el resto solo ve roca. Lo hará en la sombra, dejando que los focos alumbren a otros. A él le va bien con el mono de trabajo puesto.

