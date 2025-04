Mundial Qatar 2022 | Última hora hoy 24 de noviembre, en directo

La tensión política sigue al rojo vivo en el Mundial. En este caso le ha tocado a Irán. Recordemos que los jugadores se negaron a cantar el himno nacional ante Inglaterra. Ahora ha sido su entrenador, el portugués Carlos Queiroz, quien ha mostrado su enojo ante un periodista de la BBC: «¿Por qué no le preguntas a Southgate sobre Afganistán?», le ha dicho. El luso acabó muy molesto la rueda de prensa por las preguntas de índole político

Queiroz's reaction to the #BBC reporter's political question: Why don't you ask Southgate a political question?!



England was in Afghanistan for a long time; Why don't you ask the Americans who were in Iraq for 20 years?



Why do you ask Iranian players such questions#مهدی_طارمیpic.twitter.com/Phkgjxm8XS