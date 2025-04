Mundial Qatar 2022 | Última hora hoy 1 de diciembre, en directo

Recordamos que en el partido entre Alemania y Costa Rica se producirá un hito histórico en los Mundiales: tres mujeres dirigirán el encuentro

Stephanie Frappart heads an all-female refereeing team in a men's @FIFAWorldCup match for the first time tonight 👏#GER#FIFAWorldCup#CRCGERpic.twitter.com/34T0drWhhG