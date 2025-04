Los jugadores de Irán cantan el himno tímidamente por las amenazas del régimen a sus familiares

pío garcía Martes, 29 de noviembre 2022, 20:04 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

La presión del Gobierno iraní a sus jugadores para que canten el himno y no participen en ningún tipo de protesta contra el régimen de Teherán ha causado efecto. Previsible. A los futbolistas no les quedaba otra que hacerlo, aunque en algunos casos como el del futbolista del Bayer Leverkusen Sardar Azmoun fuera timidamente, ante la amenaza de «encarcelamiento o tortura» de sus familiares si no se comportaban «debidamente» en el partido contra Estados Unidos. La mayoría cantaron sin efusividad y ante los silbidos procedentes de la grada en contra del régimen iraní.

El primer partido del Mundial de Qatar del equipo que entrena Carlos Queiroz dejó una imagen insólita: los futbolistas del conjunto persa se negaron a cantar el himno del país en la previa del encuentro ante Inglaterra en señal de protesta por la muerte de Masha Amini, la joven de 22 años que fue detenida por llevar mal puesto el velo y vestir unos pantalones demasiados ceñidos, y que falleció por los golpes recibidos en la cabeza.

En el segundo compromiso de la selección iraní, el pasado día 25, en el que ganó 2-0 al combinado de Gales, los jugadores sí cantaron el himno al comienzo del encuentro, según se pudo comprobar por las imágenes de televisión, aunque en muchos casos a regañadientes. El Gobierno iraní no podía permitirse una nueva afrenta con las miradas del mundo centradas en el pulso futbolístico entre 'El eje del mal' contra 'el gran Satán' y sus amenazas han sutido efecto.

Según la CNN, decenas de oficiales del CGRI habían sido reclutados para controlar a los jugadores iraníes, a quienes no se les permite mezclarse fuera del equipo o reunirse con extranjeros. «Hay una gran cantidad de oficiales de seguridad iraníes en Qatar recopilando información y monitoreando a los jugadores», aseguraro la cadena norteamenricana.

