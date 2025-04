Mundial Qatar 2022 Grupo B | Jornada 1: Inglaterra-Irán: los inventores del fútbol ante la revolución iraní

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 21 de noviembre 2022, 10:27 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Hace tiempo que el Mundial de Qatar ha pasado a representar para Irán mucho más que un torneo deportivo. La convulsa situación en el país persa, levantado definitivamente frente a los abusos del régimen de los ayatolás tras el asesinato de la joven Masha Amini hace dos meses, sobrevuela la concentración de una selección que no ha permanecido indiferente ante la ola de protestas que sacude el país en las últimas semanas.

Resulta difícil pasar por alto lo que ocurre alrededor para un conjunto dirigido por Carlos Queiroz que incluso ha visto condicionada su convocatoria para el Mundial por la situación. El delantero del Bayer Leverkusen Sardar Azmoun se ha erigido en símbolo de oposición a los abusos del régimen iraní, que condenó sin paliativos en las redes sociales. Esa actitud valiente y reivindicativa hizo incluso peligrar su convocatoria para el Mundial ante las supuestas presiones del poder político desde Teherán.

Es la referencia iraní, también sobre el césped, donde esperan los inventores del fútbol. Inglaterra, semifinalista en Rusia 2018 y gran favorita del grupo B, es superior a Irán y esgrime la imponente presencia del mejor goleador del último Mundial, Harry Kane, un '9' que maneja todos los registros del fútbol. El ariete del Tottenham es la punta de lanza en el equipo de Gareth Southgate, que a su vez maneja más armas que la capacidad realizadora de su capitán.

Jóvenes prometedores que ya son realidades como el centrocampista del Borussia Dortmund Jude Bellingham o los atacantes del Arsenal Bukayo Saka y del Manchester City Phil Foden, comandan a una selección que encadena ya dos grandes torneos entre los mejores –finalista en la Eurocopa de 2021 tras la referida semifinal en el Mundial de Rusia–, pero a la que pese a su ancestral tradición le sigue faltando un trofeo que acompañe a aquella lejana Copa del Mundo de 1966.

Algo no termina de encajar en la Inglaterra de Southgate, un técnico que no convence plenamente en el volcánico ambiente 'pross' pese a los buenos resultados. Los 'Three Lions' acumulan tanto talento en el centro del campo –Declan Rice o el propio Bellingham– y en la parcela ofensiva –Foden, Kane, Saka o Rashford– como dudas en la portería, donde Pickford está lejos de los mejores guardametas, y en una defensa habitualmente formada por tres centrales pero de escasas garantías con el discutido Harry Maguire, Eric Dier y John Stones.

Enfrente una selección muy sólida, casi granítica, con un equipo que defiende en bloque pero que también tiene ciertas individualidades en ataque con el mencionado Azmoun y el atacante del Oporto Taremi, otro de los pocos nombres familiares para el aficionado europeo. Aupado por esa condición sobrevenida de ser símbolo de revolución para un país castigado por la represión gubernamental, el equipo de Queiroz sueña con superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Alineaciones: Inglaterra: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Saka, Mount, Sterling y Kane.

Irán: Beiranvand, Moharrami, Cheshmi, Hosseini, Mohammadi, Karimi, Haji Safi, Nourolahi, Jahanbakhsh, Taremi y Pouraliganji.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Internacional Khalifa.

Hora y TV: 14:00. Gol Mundial.