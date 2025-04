Aquí no se habla del tiempo

La recurrente conversación sobre el tiempo que a uno suele sacarle de un aprieto en esos interminables viajes en ascensor con vecinos con los que ... no hay confianza, o con visitantes ocasionales del edificio que nos resultan unos absolutos desconocidos, no tiene cabida en Qatar. La charla duraría apenas un par de segundos porque en Doha los días, meteorológícamente hablando, son como el de la marmota. Se repiten una y otra vez: sol implacable y una temperatura –recuerdo que estamos en invierno– que oscila entre los 28 y los 35 grados. De hecho, paradojas del Golfo Pérsico, se habla sobre todo de las temperaturas en los interiores, más propias del círculo polar ártico por culpa de un aire acondicionado regulado por expertos torturadores. Lo hacemos los extranjeros, porque los locales hace ya mucho tiempo que están acostumbrados a los termómetros extremos.

No he indagado sobre las mejores salidas laborales en el emirato, pero no creo que las especialidades relacionadas con el clima y sus derivados lideren el ránking. Los hombres y las mujeres del tiempo tienen un espacio muy reducido en los informativos y se las ven y se las desean para dar la sensación de que han contado algo diferente a la víspera. Y qué decir de las estaciones meteorológicas. Uno se imagina a sus profesionales estudiando fenómenos inverosímiles para matar el tiempo mientras el sol, irremisiblemente, sale y se pone, sale y se pone, en un bucle incesante. Tiene que ser un acontecimiento extraordinario que un banco de nubes lo oculten durante unos minutos. Si eso se produce hay movilización general, sin horarios y cafés muy cargados para aguantar hasta las cinco de la tarde, cuando empieza a ser noche cerrada. Pero todo tiene su lado positivo: nadie duda ni un segundo en pensar lo que se pone para salir a la calle. Mañana sol y buen tiempo.