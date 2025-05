Francia baila al son de Griezmann

JAVIER ASPRÓN Enviado especial a Doha Martes, 13 de diciembre 2022, 00:32 Comenta Compartir

Francia tiene motivos de sobra para soñar con revalidar su título de campeón. Cuenta con Kylian Mbappé, con un Olivier Giroud en forma y, ahora también, con la mejor versión conocida de Antoine Griezmann. El jugador del Atlético se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Mundial después de sus dos pases de gol ante Inglaterra, que le hacen liderar esa estadística en el campeonato, junto a Harry Kane y Bruno Fernandes, y que lo señalan como el mejor asistente de la historia del combinado galo.

Hay un Griezmann distinto en Qatar al que ya brilló hace cuatro años en Rusia. De aquel primer Mundial se marchó con la copa y cuatro goles. El de hoy busca el mismo premio con menor presencia ofensiva, pero multiplicado en labores defensivas y de creación. El artífice de este cambio es Didier Deschamps. Y no es algo de ahora. El seleccionador galo lleva años apostando por la creatividad y el ingenio de ese Griezmann organizador, libre de movimientos. La plaga de lesiones en el centro del campo francés, especialmente relevante la de Paul Pogba, le han reforzado en esa creencia y lo han llevado a dar un paso más.

Hoy el Principito juega incluso más retrasado que en esa posición de 'trequartista' que se le adivinaba en los últimos tiempos y ha pasado a ser el verdadero motor de su equipo, el eje sobre el que se distribuye todo el juego. El resultado está siendo inmejorable. Griezmann, que luce un espectacular 94% de acierto en el pase, es también el líder del campeonato en asistencias esperadas y en pases clave. «Sé que no voy a tirar cincuenta veces a puerta y no me obsesiono con el gol. El equipo me necesita en el corazón del juego», ha explicado.

«Tiene todo para jugar más profundo: visión, ritmo de trabajo, tacto, energía, inteligencia...», explicaba Deschamps sobre el rol de su pupilo, ya con el Mundial en marcha. Su confianza en él es absoluta, y lo demuestran los 72 partidos consecutivos con la selección que lleva el futbolista nacido en Macon. Desde 2017 no se pierde ni una cita.

Del último encuentro ha quedado su maravilloso centro al área que acabó rematando Giroud para el segundo tanto, una asistencia repetida en bucle en las redes sociales para alabar el estado de forma y las sensaciones con las que ha llegado al torneo: «Físicamente me siento muy bien, y mi cabeza también está mucho mejor».

Se siente importante

Griezmann se acostumbró a jugar solo las segundas partes en su inicio de temporada con el Atlético. Fue así hasta que el conjunto rojiblanco alcanzó un acuerdo con el Barcelona por su pase definitivo. Pero ni siquiera esa situación atípica lo ha condicionado. Su rostro refleja la felicidad casi en estado puro. Mate en mano y brazos en alto, el colchonero festejaba el pase a las semifinales bailando a la llegada del equipo al hotel de concentración, donde fueron recibidos con música y confeti. Era el más animado. Sabe que es importante y lo celebra.

En los últimos cuatro grandes torneos (Euro 2016 y 2020 y Mundiales 2018 y 2022), Francia ha anotado 45 goles. Griezmann ha participado de una forma u otra en 19 de ellos (11 goles y 8 asistencias), lo que implica que ha intervenido en el 42% de los tantos más importantes de su selección.