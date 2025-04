Estados Unidos-Gales | Mundial Qatar 2022: directo y crónica

J. Gómez Peña Lunes, 21 de noviembre 2022 | Actualizado 22/11/2022 15:43h. Comenta Compartir

Tras la goleada de Inglaterra a Irán, los otros dos integrantes del Grupo B empataron. A todo. Para Estados Unidos fue la primera mitad, con gol de Timothy Weah, el hijo del antiguo Balón de Oro. Pero el equipo americano se echó atrás, sobre todo cuando Gales sacó al delantero Moore. La escuadra británica se adueñó del partido en el segundo periodo. Zimmerman cometió un penalti sobre Bale, que lo convirtió en el empate y en una fiesta galesa en su reencuentro con el Mundial 64 años después.

Estados Unidos Turner; Dest (Keam, 73), Zimmerman, Adams, Robinson; Musah (Wrigth, 73), McKennie (Aaronson, 66), Reah; Pulisic, Tim Weah (Weah, 83),Sargent (Acosta, 73). 1 - 1 Gales Hennessey, Williams, Davies, Mepham, Rodon, Wilson (Thomas, 93), Ramsey, Bale, Roberts, Ampadu (Morrell, 95), James (Moore, 46). Goles 1-0, m.36. Weah. 1-1, m.81. Bale, de penalti.

Con el gran ambiente en las gradas que suelen dejar los aficionados galeses, más todavía en este regreso de su selección a un Mundial desde hace 64 años -no lo hacían desde 1958, cuando Pelé asombró al mundo-, el partido comenzó con los estadounidenses controlando el balón y los europeos buscando hacer daño a la contra gracias a la velocidad de Bale. Los minutos pasaban sin que sucediera nada reseñable hasta que Musah encontró a Pulisic y este hizo lo propio con Tim Weah. El hijo del que fuera primer y único Balón de Oro africano no falló y definió como lo hacía su padre. Corría el minuto 36 y los norteamericanos se marcharían con ventaja al descanso.

El plan de los 'dragones rojos' tenía que cambiar. Las tornas cambiaron y eran ellos los que querían el balón mientras que los dirigidos por Gregg Berhalter los que buscaban el contragolpe. Ese conservadurismo acabó pasándoles factura en el minuto 81. Tim Ream derribó dentro del área a Bale y el ex del Real Madrid no falló desde los once metros. El marcador no volvió a moverse. Un punto para cada uno y a pensar en la segunda jornada. Gales, contra Irán y Estados Unidos, contra Inglaterra de Kane, que ha comenzado arrasando en el Mundial con el 6-2 endosado a los persas.