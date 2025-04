Bernd Schuster: «Ante la falta de estrellas, Luis Enrique tuvo que dar un paso adelante»

Bernd Schuster (62 años), historia viviente del fútbol, asiste a Qatar 2022 como comentarista. Pero nunca jugó un Mundial. Porque no quiso. Renunció a la ... selección alemana después de liderarla ganando la Eurocopa de 1980 con solo 20 años.

-¿Por qué dejó la selección?

- Fueron varios problemas. La primera vez tenía dos partidos en una semana, amistoso contra Brasil y clasificatorio contra Noruega, y yo quería ir y el Barcelona no me dejaba porque entre medias había un partido de Copa contra el Rayo. Yo era muy joven y jugar contra la Brasil de Zico, Sócrates, Junior... no me lo quería perder por nada. Y me fui sin permiso del club. Tuve muchos líos en Barcelona. Al final lo arreglamos para jugar 45 minutos y luego viajé para llegar a tiempo a Vallecas. Ganamos 0-6. Pero la selección me dijo que ya no hacía falta que volviera para el segundo partido, como castigo por el lío que monté. Ahí dejé la selección por primera vez y me perdí el Mundial de España. Y cuando estaba a punto de nacer mi segundo hijo coincidió con un amistoso de Alemania. Yo quería estar presente en el nacimiento y me creó muchos problemas en Alemania, en la prensa te puedes imaginar... eran todo puntos para que luego me perdiera los Mundiales que no he jugado... Hoy me arrepiento muchísimo de no haber jugado uno.

- Cómo se sintió viendo hasta tres finales de Alemania sin jugarlas?

. Tuve que ver la final de mi amigo Diego contra Alemania en México, fue durísimo no estar ahí, pero era mi decisión. A veces tomas decisiones muy difíciles, pero tienes que ser consciente de que tienes que vivir con ello. Esa generación mía de Matthaus, Littbarski, Voller, Brehme... ganaron en el 90 la revancha a Argentina en Roma y otra vez la vi por televisió. Con el tiempo duele mucho no haber estado ahí.

- Tras México 86, Beckenbauer le pidió que volviera. ¿Por qué no lo hizo?

- Hubo un acercamiento con Beckenbauer, con Adidas... pero yo ya no me veía integrado en ese equipo, ya habían pasado tres años y ya no me veía en ese equipo y lo dejé definitivamente. Y me perdí dos Mundiales y ganar uno, que es peor todavía...

- Maradona, Futre, usted... ¿Hace falta ese carácter difícil para ser una estrella?

- Sí, totalmente. Si analizamos las grandes estrellas en esa época... Mi paisano Beckenbauer era un tío muy difícil. Cruyff, Netzer, Breitner... Tenían mucha personalidad, eran muy exigentes, querían ganar todo, querían calidad alrededor suyo y eso creaba conflictos. En Alemania tuvimos muchas estrellas en los 70, 80 y 90. Matthaus y Klinsmann, por su mentalidad, por su exigencia, tuvieron muchos conflictos con entrenadores, con clubes... Con compañeros menos, porque Diego por ejemplo tenía a todo su equipo siempre a su espalda.

Tipos de liderazgo

- Messi es menos conflictivo.

Sí, pero eso no quiere decir que en el campo no sea un líder. Hay muchos tipos de liderazgo. Diego era muy expresivo también fuera y creaba muchos conflictos fuera. Messi quizá no buscaba tanto esto, pero he escuchado que en el campo, en el vestuario, para ir a ganar, siempre quería lo máximo de sus compañeros para rodearle y tener éxito. Es un líder más silencioso hacia fuera, pero muy fuerte por dentro.

¿Ya no hay futbolistas diferentes?

Sí, pero menos. Hasta el 2000 había jugadores destacados siempre, estrellas de cada país: Ronaldo, Zidane... Pero a partir del 2000 se paró un poco esto. Los jugadores cada vez marcan menos diferencias. Los hay (De Bruyne, Neymar, Mbappé...), pero les tienes que dar libertad para que saquen todo. Y ahora se forman equipos que trabajan todos juntos, un juego mucho más posicional, sin tanta libertad. El fútbol ha cambiado.

¿Es más aburrido el fútbol de ahora?

Hay cada vez más igualdad, equipos que no tienen solución, que no tienen jugadores que cambien los partidos, que sorprendan. Ahora en los Mundiales hay partidos que no ves nada, que son de tú a tú, pero con un nivel muy bajo.

¿Hay diferentes en la selección española?

España ha tenido mucha suerte en los últimos 15 años, con ese equipo glorioso de dos Eurocopas y el Mundial. Con un Iniesta, no lo olvidemos nunca, que marcaba diferencias, que tenía esa facilidad. Hubo un pequeño parón y ahora han vuelto jugadores como Pedri y Gavi, Olmo, Asensio... Talentos que van a marcar otra vez una época importante.

¿Algún jugador que echó de menos en la lista de Luis Enrique?

Luis Enrique dijo: «me llevo jugadores que quizá no son los mejores en su equipo, pero que me valen para mí y por la idea que tengo». Me gustaría que se respetara esto, nunca lo criticaría. Aunque yo, seguro, habría llevado alguno de los que no están.

Como en Alemania

Usted decía «la estrella siempre es el jugador». En España, la estrella es Luis Enrique y hasta presume.

Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Algo parecido pasa en Alemania. No tenemos un equipo con 'superstars'. No tenemos un Mbappé, un Neymar, un Cristiano, un Messi... Ni en Alemania ni en España. Normalmente las estrellas suelen ser los jugadores, pero cuando faltan cracks tienes que dar un paso adelante en tu equipo y ser la estrella tú. Eso ha hecho Luis Enrique, dar un paso adelante ante la falta de estrellas. Me parece perfecto. Correcto y necesario.

Ahora se ha convertido en 'streamer'.

Eso es el futuro. Poco a poco hay que avanzar, estamos viendo muchas cosas nuevas y que el entrenador hable con la gente, que conteste, que escuche, es una decisión que ha tomado él y le parece bien. No lo veo negativo, será el futuro a lo mejor para otros que se van a apuntar también.

¿Qué piensa de la polémica en su selección con el brazalete arco iris?

Es complicado. Por un lado tienes que defender esto, te sientes obligado como jugador, pero la FIFA te lo prohíbe con sanciones. No tenían que haber esperado hasta el último día. Hay que ir al fútbol, al deporte. Vi que la ministra alemana estuvo en la grada con el brazalete, eso sí. Que vayan ellos. Que no utilicen a los jugadores. Muchas veces somos utilizados para estas cosas y ellos se esconden detrás. Que vayan ellos, la Federación, los políticos, y que los jugadores se dediquen a jugar.

Muchos medios de su país hablan de vergüenza, de que se han plegado ante la FIFA. La televisión pública ARD ha llegado a decir que era mejor «perder puntos y ser eliminada con el brazalete que ser campeona del mundo sin el brazalete».

Totalmente excesivo. Ahí se equivocan. Sabemos la situación, hubo mucho tiempo antes del Mundial para hablar de esto y habrá tiempo después. A mí sinceramente sólo me interesa el fútbol, no si se pueden tomar una cerveza o en qué condiciones están ahí. Y cuando termine el Mundial todo el mundo se olvidará de esto. Pero ahora quieren aprovechar.

¿Por eso Japón sorprendió a Alemania?

La alineación ya fue sorprendente. Flick hizo algo parecido a Luis Enrique, puso en defensa dos jugadores que era su primer Mundial, un central como Sule jugando como lateral derecho y el lateral titular en el banquillo... y no salió bien. Alemania no supo reaccionar al cambio de sistema de Japón con tres centrales y una presión alta, hubo errores defensivos. Los cambios de Musiala y Gundogan también me sorprendieron porque eran los que tenían las ideas para crear ocasiones y quitarles perjudicó al equipo.

¿Cómo prevé el España-Alemania? ¿Puede Alemania jugar con miedo al fracaso?

Hombre miedo... habrá preocupación. Pero Alemania no era uno de los grandes favoritos, no se hablaba de que tiene que ganar el Mundial, está en un periodo de cambio. Viendo el partido de España no te ayuda en nada. Pueden ganar, pero tienen que hacer un grandísimo partido, serio, muy completo en ataque y defensa. Y hay un punto más que añadir, Japón juega antes con Costa Rica y con una victoria de Japón a Alemania no le vale ni el empate. Esto puede ser más presión.

¿España es favorita entonces para ganar a Alemania?

Antes del Mundial yo veía a los dos equipos muy parecidos, sin grandes estrellas, pequeños problemas en conjunto, en defensa. Aunque con España no se vio porque Costa Rica no llegó ni a puerta. Simón no tuvo ni que tirarse al suelo. Con Alemania será diferente, hay un equipo con mucho más nivel. Pero ahora España es más favorito, sí.

¿Ve a España con opciones de ganar este Mundial?

España tiene una ventaja, ya pasó un poco en la última Eurocopa, y es que vive mucho de las emociones, y en un torneo de partido a partido va a más. España desde que rompió esa barrera de demostrar que podía ganar una Eurocopa , un Mundial... ya no es un «no sé si podemos»... Ahora España es un equipo capaz de llegar hasta la final. Están Brasil y Francia que es increíble las plantillas que tienen en todas las posiciones, pero hay que jugar en el campo. España ya ha dado un primer paso y ahora debe ser primera o segunda de grupo.

Si España es primera se podría cruzar con Brasil en cuartos. ¿Mejor quedar segunda?

A mí no me gusta esto. Pero vamos, a ver qué quieres, ¿Brasil en cuartos o en la final? Si quieres ser campeón la tienes que ganar igual en cuartos que en la final. Yo lo veo fácil y no me preocupa. ¿Vamos a perder para ser segundos? ¿Vas ganando y les dices a los chicos que se dejen empatar? Es imposible. Si quieres ser campeón tienes que ganar a Brasil cuando sea.