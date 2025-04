Bélgica-Canadá | Mundial Qatar 2022: directo y crónica

julen ensunza Miércoles, 23 de noviembre 2022, 19:46 | Actualizado 22:07h. Comenta Compartir

El fútbol no siempre es justo. Que se lo pregunten a Canadá. Los hombres de John Hedman, después de tener a Bélgica contra las cuerdas durante muchos minutos y de desperdiciar incluso un penalti –Courtois volvió a ejercer de salvador como en otras tantas ocasiones lo ha hecho en el Real Madrid–, vio cómo los diablos rojos se adelantaban en el marcador en prácticamente la única ocasión que dispusieron en la primera mitad. Mazazo, máxime teniendo en cuenta que el tanto de Batshuayi llegó con el tiempo reglamentario prácticamente cumplido.

Bélgica Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker, Witsel, De Bruyne, Carrasco (Meunier, m. 45), Castagne, Tielemans (Trossard, m. 61), Hazard (Onana, m. 61) y Batshuayi (Openda , m.75). 1 - 0 Canadá Borjan, Johnston, Miller (Millar, m. 80), Vitoria, Eustaquio (Osorio, m. 80), Hoilett (Koné, m. 57), Hutchinson (Larin, m. 57), Laryea (Adekugbe, m. 73), Buchanan, Alphonso Davies, Jonathan David. Goles : 1-0, m. 43. Batshuayi.

Los belgas estaban avisados después de ver lo que le pasó a Argentina y Alemania ante Arabia Saudí y Japón. Pero ni por esas. Se encontraron con una Canadá que en su segunda participación mundialista les superó en ambición, posicionamiento y despliegue físico. De hecho, los diablos rojos no encontraban la forma de sacar el balón de su campo. Parecían la sombra del equipo que asombró en el Mundial de Rusia. Sus tres centrales se topaban una y otra vez con un hombre encima y el centro del campo –Tielemans, De Bruyne, Witsel..– apenas recibía balón. El irregular inicio de campaña de algunas de sus estrellas –Hazard, Carrasco...–, titulares en el debut, tampoco ayudó.

Alphonso Davis y Hoilett por la izquierda y Buchanan y Laryea por la derecha se convirtieron en una auténtica pesadilla para la defensa belga. Tal era el desconcierto de los hombres de Roberto Martínez que Lukaku, que seguía el encuentro desde la grada al encontrarse aún recuperándose de su lesión, se tapaba la cara desesperado y su compañero De Bruyne trataba de poner orden. Misión imposible.

No habían transcurrido los primeros diez minutos de encuentro cuando, a la salida de un córner, Carrasco tocó con la mano un disparo de Buchanan. El colegiado, tras revisar el VAR, señaló la pena máxima. Pero la sombra de Courtois es demasiado alargada y el jugador del Bayern, Alphonso Davis vio cómo el meta belga rechazaba su lanzamiento.

El fallo no descompuso a los canadienses, que entraban una y otra vez como el cuchillo en la mantequilla, sobre todo por la banda derecha. Pero sin acierto de cara al gol. Y ya se sabe que cuando uno perdona tanto como perdonó Canadá en la primera mitad normalmente lo paga. Batshuayi ganó muy bien la espalda a los centrales canadienses –era la primera vez que lo conseguía– y a bote pronto fusilaba a la red. Ver para creer.

Al preparador belga, lógicamente, no le gustó lo que había visto y decidió remover el árbol tratando de dar más cuerpo al equipo y decidió dejar a Carrasco y Tieleman –tarde noche gris de ambos– en la caseta para dar entrada a Onan y Meunier. Los diablos rojos mejoraron sensiblemente, pero su rival no desesperó. Aunque Canadá ya no estaba tan lúcido a la hora de llegar al área como en el primer periodo, sí que dispuso de un par de ocasiones para igualar que unas veces por falta de puntería y otras por la actuación de un infranqueable Courtois se quedaron en nada. Bélgica arranca como líder del grupo F, pero su juego genera dudas.