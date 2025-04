Australia-Dinamarca | Mundial Qatar 2022: directo y crónica

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 30 de noviembre 2022, 15:47 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Son tiempos de físico y presión alta en el fútbol. La calidad sigue valiendo su peso en oro, pero más en las proximidades del área y menos en la zona de creación. Al menos así quedó patente en el duelo a todo o nada entre Australia y Dinamarca, dos modelos de fútbol opuestos en el que se impuso la buena defensa y la pegada de los 'socceroos' frente al buen trato de balón nórdico, impotente ante un adversario que se replegó con acierto y golpeó de manera inmisericorde a través de Leckie. El extremo del Melbourne City, forjado durante años en el exigente fútbol alemán, ya es historia del fútbol en el país de los canguros, presente en los octavos de final del Mundial por segunda vez en su historia, 16 años después de aquel inolvidable y apretado duelo contra Italia en Alemania 2006.

El tropiezo del primer día ante Túnez obligaba a toda una semifinalista de la última Eurocopa al triunfo para alcanzar los octavos, el mínimo exigible para esta generación danesa que en los últimos tiempos ha resucitado las esencias de la dinamita roja. La puesta en escena nórdica fue contundente, haciendo mucho daño por los flancos a través de la velocidad de Skov Olsen y Lindstrom, que tuvo la más clara en el inicio con un remate en el corazón del área ante el que se interpuso el atento Degenek, providencial para evitar la ventaja escandinava y muestra clara de que la coraza oceánica estaba dispuesta para la resistencia numantina.

Era mejor Dinamarca, haciendo buenos los pronósticos, y Jensen llevaba el desafío un paso más allá con un remate duro, pero no lo suficiente para doblar las manos de Mathew Ryan. Dominaba con claridad el equipo europeo, advertido por el precedente de Rusia 2018, cuando no pasó del empate ante el combinado oceánico en el único duelo oficial de la historia entre ambas selecciones. Sin embargo, aunque el juego asociativo danés brillaba por momentos, faltaba un poquito de la inspiración de Eriksen para romper definitivamente el buen entramado defensivo de los 'socceroos', para los que la igualada era oro puro y abría las puertas de la fase eliminatoria si Túnez no derrotaba a Francia.

Australia Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Behich, Leckie (Hrustic, min. 89), Irvine, Mooy, Goodwin (Baccus, min. 46), Duke (MacLaren, min. 82) y McGree (Wright, min. 74). 1 - 0 Dinamarca Schmeichel, Kristensen (Bah, min. 46), Andersen, Christensen, Maehle (Cornelius, min. 69), Hojberg, Jensen (Damsgaard, min. 59), Skov Olsen (Skov, min. 69), Eriksen, Lindstrom y Braithwaite (Dolberg, min. 59). Gol: 1-0: min. 60, Leckie.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia). Amonestó a los australianos Behich y Degenek y al danés Skov.

Incidencias: Partido de la jornada 3 en el grupo D del Mundial de Qatar disputado en el estadio Al Janoub.

El equipo 'aussie' no era ni mucho menos tan estético como su rival, pero fue llevando el duelo a su terreno sostenido por la seguridad de la pareja Souttar-Rowles hasta alcanzar la pausa en mitad de un contexto de más brega que fútbol. El descanso acentuó la mejoría de Australia y le dio la iniciativa en la reanudación, con una presión asfixiante y varias llegadas de cierto peligro. La intranquilidad se adueñaba de la entonces eliminada Dinamarca, pero es que además el sorprendente tanto de Túnez contra la poderosa Francia también dejaba momentáneamente fuera a Australia.

Como si de un resorte se tratase, acción-reacción a lo Newton, el combinado oceánico se desplegó al contraataque con Dinamarca volcada. Leckie agarró la pelota ya en campo rival, encaró a Maehle y fusiló ante el veterano Schmeichel ajustando al palo de zurda, en un instante para la posteridad, que a buen seguro creará muchos aficionados al 'soccer' en las antípodas.

De poco valió el preciosista juego asociativo escandinavo ante el despliegue físico y la pegada oceánica. Signo de los tiempos en el fútbol. Kasper Hjulmand pobló el terreno de juego de delanteros daneses ante la necesidad imperiosa de hacer dos goles en apenas media hora, pero todo fue muy aturullado. Tocó y tocó el conjunto escandinavo, pero sus buenas intenciones murieron al borde del área rival. Malos tiempos para la lírica. Sorpresa importante: Dinamarca hace las maletas a las primeras de cambio mientras Australia alcanza de nuevo su techo y ya sueña con derribarlo.