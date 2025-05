El título que merece Messi

Va a ser una final de Mundial muy pareja, al menos eso parece a priori, porque se presenta una Francia que ya es campeona del ... mundo y una Argentina que ha ido jugando de menor a mayor calidad y tiene todas las posibilidades porque, sobre todo, tiene a Messi. Sus compañeros han sabido interpretar el papel que les corresponde y han demostrado una enorme personalidad. De Messi poco hay que decir. Muestra una frescura en las posiciones atacantes con una fantástica visión de juego.

Realmente es lo que siempre ha demostrado pero un Mundial es un escaparate espectacular. Juega con una tranquilidad pasmosa y cuenta con una calidad que todos ya sabemos. Considera que Argentina es algo más favorita y yo lo deseo más que nadie como argentino. A ver si de una vez por todas Messi consigue el título que le falta y merece. El '10' le ha dado mucho a Argentina, no solo en esta competición de Qatar, sino mucho tiempo antes. Se ha sacrificado en otras épocas, hace seis años atrás, cuando las cosas no iban tan bien y ahora está disfrutando de todo aquello por lo que ha luchado con tanto afán.

Los momentos previos al partido tienen que ser de tranquilidad. Los nervios todavía no han llegado aunque uno ya empieza a pensar en cómo puede ser el partido y cómo hacerlo para mostrarse superiores. Yo he vivido una final de un Mundial y sé lo que estarán viviendo ahora los jugadores de Argentina. Estarán muy responsabilizados y trabajando para intentar desactivar a Francia, que tiene un gran equipo, con muchos futbolistas jóvenes pero muy pujantes. Está Mbappé pero me gustaría destacar a Griezmann, que está haciendo un Mundial maravilloso. Está muy cambiado desde que volvió al Atlético y ha llegado a aceptar incluso tener que jugar solo los últimos minutos de los partidos con su equipo. Se ha soltado completamente en una posición en la que tiene muchos espacios. Puede ser importante en el devenir de la final. Y luego insisto con Mbappé, que es un magnífico futbolista, pero también con Giroud, todo un peligro delante con su veteranía y su acierto ante el gol.

La clave del partido puede estar en saber gestionar el juego. Va a haber un respeto tremendo entre ambos y deben saber que nadie gana la final en los primeros diez minutos. Será un encuentro de estudio y al final habrá que ver quién tiene más acierto o sabe cómo llevar el juego. Es cierto que, por ejemplo, Argentina tiene jugadores con nula experiencia en un Mundial, pero si han llegado hasta aquí es por algo. En una final no te presentas si no has realizado un fútbol destacado y da igual la edad que tengas. No aventuro una final con muchos goles porque históricamente no los ha habido. En otras épocas sí había marcadores más amplios, pero ahora no, aunque con las delanteras de ambos equipos todo puede pasar.

La lección del debut

Argentina ha aprendido la lección del primer partido del Mundial que perdieron. Desde ese momento se han comportado con mucha concentración y ahora tienen delante una final que no se presenta todos los domingos. Tienen que salir confiados, tranquilos y aplicando todo lo que han desarrollado en los choques previos. Yo, pese a la experiencia de un Mundial ganado, no he hablado con ellos, no he querido protagonizar nada en la concentración porque les corresponde a ellos hacer felices a toda Argentina.

Los futbolistas son conocedores de que hay un mundo por encima de sus espaldas, que representan a todo un país, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Me encantaría que fuera un gran partido pero que el título sea para Argentina, que nos llevemos la tercera estrellita.