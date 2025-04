Acento español en la comunicación de la selección ghanesa

Dos españoles destacan en la comitiva de la selección de Ghana en el Mundial. Son Diana Sanchidrián y Pablo Ramos, dos periodistas que en ... Qatar se encargan de apoyar y asesorar al departamento de comunicación del combinado africano. La propuesta les llegó tras la llegada de Iñaki Williams, con quien ya trabajaban, y apenas tuvieron que darle vueltas a la cabeza. Para ambos significaba cumplir un sueño.

«Vivir un Mundial desde dentro es algo con lo que sueñas desde que empiezas a estudiar periodismo y te enfocas hacia el periodismo deportivo. Siempre decimos que esto no es un trabajo, es una forma de vida. Nos apasiona lo que hacemos», cuenta Diana a este medio. Ella se encarga de la gestión de entrevistas de los jugadores y Pablo se centra en las redes sociales. «Tratamos de crear contenido diferente, y sobre todo mostrarle al mundo cómo vive la selección de Ghana un acontecimiento así, siempre con una sonrisa, desde la felicidad, la alegría y el baile».

Diana y Pablo son jóvenes, pero experimentados. Ella trabajó en Televisión Española y en el Real Madrid antes de cubrir la información del Atlético en Punto Radio durante varios años. Después fundó una revista digital, Minuto 116. Allí conoció a Pablo, que venía de crear la primera red social de fútbol. Juntos se dieron cuenta del importante nicho de mercado que había por explotar en la comunicación deportiva, y crearon MB Comunicación, la agencia que les ha acabado llevando al Mundial. «Lo mejor de nuestro trabajo es ver cómo esta labor es capaz de proyectar una carrera, de solucionar algunas crisis y de acompañar a ese jugador en una etapa muy cortita de su vida. Para nosotros lo más importante es ver que funciona lo que proponemos».

Entre los jugadores a los que asesoran, al margen de Iñaki Williams, están también su hermano Nico, con la selección española, o el uruguayo Diego Godín. El trabajo estos días es intenso, porque la presencia mediática y la demanda informativa también lo son. Pero aseguran que están disfrutando de cada minuto. «La experiencia está siendo alucinante», suscribe Diana. «Ver la magnitud de lo que se mueve en un Mundial es algo que voy a recordar toda mi vida».

Ambos coinciden en que es una ocasión histórica que todas las selecciones y aficiones estén en la misma ciudad. «Creo que es algo irrepetible y que, desde luego, está haciendo que este evento sea espectacular». «Ningún otro Mundial te permitía ir a varios partidos al día o visitar los lugares de entrenamiento o los hoteles de concentración de todas las selecciones», corrobora Pablo. «La verdad es que la ciudad está volcada. En cada esquina, en cada parada de metro, hay siempre personas dispuestas a ayudarte».

Estadios «a la vanguardia»

También destacan los estadios. De momento han visitado seis de los ocho y los consideran «a la vanguardia con los mejores de Europa». Eso sí, se suman a la corriente general que suplica, pañuelo en mano y chaqueta puesta, que controlen el tema del aire acondicionado: «Hay que ir a los partidos abrigados porque en algunos hace un frío de locos».

En la maleta de Pablo no faltan las zapatillas de correr pese a que va siempre con el tiempo justo. «Trato de madrugar o espero a que haya acabado el día para recorrer un poquito la ciudad y conocer lugares corriendo y disfrutando del running». En la de Diana lo primero es la foto de su hija, y después un par de libros. «También me encanta viajar. Este trabajo me permite poder ir leyendo siempre que viajo. Y encima dedicándome al deporte, que es lo que me gusta. No se puede pedir más».