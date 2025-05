Multan al Cacereño Atlético Veracruz por presuntos insultos de aficionadas a una árbitra asistente

J. CEPEDA | cáceres Jueves, 25 de noviembre 2021, 18:16 Comenta Compartir

El Comité de Competición y Disciplina de la Federación Extremeña de Fútbol ha impuesto al Cacereño Atlético Veracruz una multa de 150 euros tras los presuntos insultos propinados por varias mujeres aficionadas del club local a una árbitra asistente y menor de edad. Los hechos sancionados tuvieron lugar el pasado domingo en el campo municipal Sergio Trejo, donde se enfrentaban el Cacereño Atlético Veracruz y el Brocense. Un partido de Segunda División Extremeña que finalizó con empate a uno.

La resolución, que se basa en un anexo del acta elaborado por el árbitro Gómez Castellano, cataloga estos hechos como «incidente grave». Según la versión del colegiado, «varias mujeres identificadas claramente como seguidoras del equipo local» profirieron a su auxiliar insultos e improperios malsonantes y de carácter machista. De esta forma, mediante la citada resolución, la Federación Extremeña de Fútbol insta al Cacereño Atlético Veracruz a que «tome las medidas oportunas» para que estos incidentes no vuelvan a repetirse contra colegiados «y menos siendo menores de edad», enfatiza el órgano del fútbol regional.

Del mismo modo, la federación territorial avisa al club capitalino de que «en caso de repetirse incidencias similares» se abrirá un expediente para la clausura del campo.

Cuestionado al respecto por HOY, el presidente del Cacereño Atlético Veracruz, Miguel Almirante, no escondió su sorpresa. «No podemos identificar a nadie porque los que estuvimos allí no nos enteramos de nada. Si hubiera sido así, lo que tendría que haber hecho el colegiado era dirigirse al delegado de campo para que pudiésemos tomar medidas, cosa que no hizo. Nos hemos enterado de la sanción por la resolución después de que se hiciese un anexo del acta porque en el inicial no venía absolutamente nada al respecto».

Almirante, que dijo estar en contra de todo tipo de insultos hacia los árbitros, asegura que el club ya ha recurrido esta sanción ante la delegación cacereña de la Federación Extremeña de Fútbol. «Esos gritos podrían haber llegado desde fuera de la valla porque los que estábamos dentro del recinto no oímos nada ni sabemos a qué mujeres se refiere».

