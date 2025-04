El mundo del fútbol se despide de Lopera, «arrolladora figura mediática»

Amador Gómez Madrid Domingo, 24 de marzo 2024, 20:10 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

El fútbol español, de luto por la muerte de Manuel Ruiz de Lopera, se despidió este domingo del expresidente del Betis, uno de los dirigentes más carismáticos de la década de los 90 y de principios del siglo XXI, que falleció a los 79 años por una grave enfermedad intestinal. «Su peculiar forma de dirigir la institución y su arrolladora figura mediática lo convirtieron en el gran protagonista de una época del Real Betis y en un nombre que ya permanecerá para siempre en la memoria colectiva de los aficionados», tal y como reconoció el club verdiblanco, que calificó a Lopera de «personaje controvertido y peculiar».

Durante el mandato de Lopera, dueño y presidente del Betis entre 1992 y 2010, el equipo sevillano consiguió algunos de los mayores éxitos de su historia, campeón de la Copa del Rey en 2005 y clasificado por primera vez para la máxima competición europea en la temporada 2005-2006, como cuarto clasificado de la Liga, aunque su fin de ciclo estuvo marcado por un largo proceso judicial. Coincidió en su etapa en el Betis, entre otros legendarios y polémicos presidentes, con Jesús Gil, José Luis Núñez, Ramón Mendoza o José María del Nido, uno de sus grandes rivales deportivos, que este domingo expresó a su familia y allegados su «sentido pésame» por la muerte de «Don Manuel Ruiz de Lopera».

El mítico presidente bético, durante uno de los numerosos encontronazos con Del Nido, llegó a prohibir al sevillista la entrada en el Benito Villamarín, el estadio al que Ruiz de Lopera, cuya personalidad estaba por encima de su gestión en el club, cambió de nombre por el suyo, entre 1997 y 2010. También el Sevilla transmitió sus condolencias «al beticismo en general» por la pérdida de «uno de los presidentes históricos del Real Betis Balompié y del fútbol español», como recordó el Real Madrid.

Entre los futbolistas que este domingo lloraron el fallecimiento de uno de los presidentes más queridos por el beticismo destacaron Joaquín, quien dio nombre a la quinta que conquistó la Copa de 2005, y el brasileño Denilson, que en 1997 se convirtió en el jugador más caro del mundo, por quien el máximo accionista del club llegó a pagar entonces 5.300 millones de pesetas (32 millones de euros). «Para que se lleven a Denilson tienen que cerrar un banco», fue una de las frases más recordadas de Lopera, durante la presentación del extremo brasileño.

«Que descanse en paz mi presidente. Nunca me olvidaré de los que hiciste por mí. En el momento más difícil de mi vida estuviste conmigo, me diste el apoyo y no lo olvidaré jamás. Mis sentimientos con los tuyos y no te olvidaré jamás», escribió Denilson a través de uno de los mensajes más emotivos en recuerdo de Lopera. «Siempre es triste perder a un amigo y a una persona con la que has podido coincidir en tantos momentos. Yo tengo muchos defectos, pero no soy una persona rencorosa. Don Manuel ha sido una persona muy importante en mi vida. Como persona le tenía mucho cariño y por eso es un día triste», comentó por su parte Joaquín, presente en el tanatorio de Sevilla para decir adiós a Lopera y acompañar a sus familiares.

La fiesta de Halloween

Joaquín incluso reconoció que tras enterarse de su muerte se le agolparon en la cabeza muchos recuerdos de Lopera y su padre, Aurelio Sánchez, que falleció recientemente, el pasado mes de febrero, a los 78 años. «En todos los recuerdos que se me vienen se junta mi padre. Estoy emocionado, porque sé que él le tenía mucho cariño a mi padre y me padre a él», desveló Joaquín, a quien Lopera llegó a amenazar con cederle al Albacete por las polémicas cláusulas en su contrato.

Lopera también llegó a irrumpir por sorpresa en casa del jugador Benjamín durante una fiesta de los futbolistas del Betis la noche de Halloween de 2001, a 48 horas de un partido. «Las chicas estaban allí haciendo 'ejercicio físico' sin ropa ninguna y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana... para que el entrenador (Juande Ramos) no viera nada. Aquello era horrible.», desveló entonces el presidente bético en alusión a aquella anécdota.

«El último año que estuve sin ficha, lo cobré también. Tendría sus cosas buenas y malas, pero siempre respondía», aseguró Benjamín, para quien Lopera fue «un presidente que salvó al Betis cuando estaba hundido y salió a flote otra vez gracias a él». «Ha sido un presidente bastante bueno, un presidente ejemplar, y solo puedo hablar cosas positivas de él», añadió el exfutbolista actualmente colaborador de la Cadena Ser.

Temas

Betis