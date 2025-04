Muere el mítico Just Fontaine, máximo goleador de la historia en un Mundial El atacante francés marcó 13 goles en la Copa del Mundo de Suecia 1958, récord que se mantiene vigente en la actualidad

El exdelantero francés Just Fontaine, el jugador con más goles en una sola edición de la Copa del Mundo y una de las grandes leyendas del fútbol de su país, ha fallecido a los 89 años, confirmaron este miércoles el Stade Reims y el Niza, los clubes donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Fontaine batió el récord en el Mundial de 1958 en Suecia, campeonato en el que Francia logró llegar a la semifinal por primera vez en su historia, siendo batida por el Brasil de Pelé, que fue luego el vencedor del torneo.

Además del récord de los 13 goles y aquella histórica semifinal mundialista para Francia, Just Fontaine consiguió un gran palmarés en el fútbol de clubes con cuatro títulos de campeón de Francia (uno con el Niza, tres con el Reims), dos Copas de Francia (Niza en 1954 y Reims en 1958) y una final de la Copa de Europa -la actual Liga de Campeones), perdida en 1959 por 2-0 contra el gran Real Madrid de Di Stéfano, Puskas y Kopa.

«Una estrella del fútbol francés, un goleador excepcional, un remense legendario. A su familia, sus seres queridos, el SDR envía sus más sinceras condolencias», escribió el Stade Reims en su perfil oficial de 'Twitter'. Por su parte, el Niza, donde jugó tres temporadas antes de poner rumbo al Stade Reims para reemplazar a otro mito como Raymond Kopa, fichado por el Real Madrid, lamentó la pérdida del delantero, «icono del fútbol francés» y al que rendirá «homenaje» antes del partido ante el Auxerre de este viernes.

Nacido en Marrakech, el delantero, que se tuvo que retirar por lesiín muy pronto (29 años), ganó cuatro títulos de liga, uno con el Niza (1956) y tres con el Stade Reims (1958, 1960 y 1962), dos Copas nacionales, una con cada equipo, y disputó en 1959 la final de la Copa de Europa con el Stade Reims, perdida por 2-0 ante el Real Madrid por 2-0. Además, fue Balón de Bronce en 1958 por detrás de Kopa y del alemán Helmut Rahn.

«La desaparición de Just Fontaine me entristece, como entristecerá a todos los amantes del fútbol y de nuestra selección. Just es y seguirá siendo una leyenda de la selección francesa. El delantero que, al marcar 13 goles en una fase final del Mundial, la de 1958, firmó un récord aún inigualable durante la primera gran epopeya de los 'Bleus' en el Mundial», apuntó Didier Deschamps, actual seleccionador francés, en la web de la Federación Francesa.

El técnico recordó que tuvo «la oportunidad» de encontrarse «varias veces» con el delantero, «un hombre de gran bondad, muy respetuoso con las generaciones que le sucedieron». «Su apego a la selección francesa fue fuerte y sincera», concluyó. Sus 13 tantos le hacen ser cuarto en la tabla global de goleadores del torneo, igualado desde finales del año pasado por el argentino Lionel Messi, que acumula 13 tantos, aunque en su caso sumando las logradas entre los torneos de 2006 y 2022.