Fallece Gianluca Vialli, la leyenda supersticiosa

Gianluca Vialli, leyenda del fútbol italiano, falleció este viernes a los 58 años, tras un lustro de lucha contra un cáncer de páncreas que se le diagnosticó en 2017. El exjugador transalpino recibió el alta médica un año después de que le detectase el tumor, pero la enfermedad reapareció y Vialli no ha podido finalmente superarla. El mítico delantero italiano, 59 veces internacional, fue futbolista del Cremonese, la Sampdoria y la Juventus, con el que se proclamó campeón de Europa, y tuvo una última aventura como jugador lejos de su país, en el Chelsea, donde se retiró en 1999. También fue entrenador del Chelsea, y del Watford.

Curiosamente, su carrera como técnico empezó una temporada antes de su adiós al fútbol activo, y lo haría en el club londinense, que despidió a Ruud Gullit como inquilino del banquillo, nombrando a Vialli como jugador-entrenador del conjunto 'blue'. Vialli se convirtió en uno de los técnicos más exitosos de la historia del Chelsea, con la conquista de la Copa de la Liga, la Recopa y la Supercopa de Europa, ante el Real Madrid., ganando la Copa de la Liga, Recopa de Europa y la Supercopa de Europa, ante el Real Madrid, en 1998.

Recientemente, Gianluca Vialli apareció en la serie de Netflix de Alessandro Cattelan, en la que se le pudo ver reflexionar sobre su enfermedad. «Sé que probablemente no moriré de viejo. Espero vivir tanto como sea posible, pero me siento mucho más frágil que antes», reconocía el futbolista transalpino. Describió el cáncer como «un compañero de viaje» que esperaba que acabara dejándole en paz, tras poner a prueba su entereza. «La enfermedad puede enseñar mucho sobre quién eres, y puede empujarte a ir más allá de la forma superficial en la que vivimos», afirmaba. «Me di cuenta de que ya no vale la pena perder el tiempo. Haz cosas que te gusten, que te apasionen. El resto. no hay tiempo», proclamaba Vialli al acabar la entrevista.

En los últimos años también ejerció el papel de delegado de la selección italiana, con la que ganó la Eurocopa 2020 disputada en 2021, y lo hizo de la mano de Roberto Mancini, su amigo íntimo y compañero de ataque cuando ambos jugaban en la Sampdoria, donde eran conocidos como 'los gemelos del gol'.

Talismán de la 'Azzurra'

Conocido por su carácter y carisma, además de por sus goles y sus títulos, Vialli también era muy famoso por sus supersticiones. Sin ir más lejos, en la final de la última Eurocopa entre Italia e Inglaterra en Wembley se colocó de espaldas para no ver la tanda de penaltis, que acabó con la selección transalpina levantando el título continental.

Sin embargo, la imagen más supersticiosa se vivía en el autobús de la selección italiana durante cada viaje de la Eurocopa. La expedición de la 'Azzurra' salía siempre sin Vialli, el conductor recorría unos metros, se detenía y el 'talismán' subía al autobús. Un ritual que funcionó desde el primer día hasta el último.

La imagen del mítico futbolista tapándose el rostro con una toalla antes de la histórica falta que lanzó Ronald Koeman en la final de la Copa de Europa en Wembley en 1992, cuando Vialli militaba en la Sampdoria, también fue portada destacada entonces en los rotativos italianos. Una de las muchas que marcaron su vida y resumen la importancia y el vacío que la muerte de Vialli deja en el fútbol italiano y mundial.