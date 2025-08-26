Moralo y Cabeza del Buey juegan la final el domingo

Martes, 26 de agosto 2025, 08:05 Comenta Compartir

El Moralo y el Cabeza del Buey jugarán la final de la Copa Federación, tras ganar al Gévora (1-0) y al Santa Amalia (3-0), respectivamente. Será este domingo (20.00 horas) en los Campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Las entradas cuestan 5 euros y los aficionados de los finalistas pueden adquirirlas desde el miércoles; el domingo a las 19.00 se podrán comprar en taquilla.