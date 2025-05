El Montehermoso sigue en racha y el Plasencia se da una alegría

Fouad, autor de un 'hat-trick' para la UP Plasencia.

A pesar de ser un equipo recién descendido de Tercera RFEF, pocos se esperaban que el Montehermoso fuera a mandar en la Primera División Extremeña después del verano tan convulso que tuvo. Pero lo está haciendo y, además, de forma impoluta. En cinco partidos lleva cinco victorias, la última de forma arrolladora. El equipo de Rincón Rus ganó por 0-6 en el campo del Casar de Cáceres, con tres dobletes de Luis Garrido, Frank y Gouni.

Por detrás llegan los grandes favoritos al título, el Chinato y el Ciudad de Plasencia. Los de Malpartida de Plasencia ganaron al Torreorgaz (4-2) en un partido que llegó igualado a los últimos veinte minutos. En ese momento, saliendo del banquillo, Buben decantó la balanza con dos goles para dejar los tres puntos en casa.

El tercero es ahora el Ciudad de Plasencia, que consiguió una victoria de mucho valor en el campo del Moraleja (1-2). Teto abrió el marcador para los placentinos (0-1, m.44), Chema Martín empató para los locales (1-1, m.57) y Álex Hernández sentenció para el Ciudad (1-2, m.60).

El que trata de engancharse arriba tras un comienzo discreto de temporada es la UP Plasencia, que no tuvo problemas para golear por 5-0 a un Cabezuela que todavía no ha puntuado. El protagonista de la primera parte fue Fouad, que hizo un 'hat-trick' en solo 40 minutos. El primer gol, desde el punto de penalti. En la segunda, la UPP bajó el ritmo, pero aún tuvo tiempo para anotar dos goles más por mediación de Mateo y Juan Fuentes.