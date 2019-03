Serie A El 'millennial' que crece a la sombra de Cristiano Moise Kean, celebrando el gol con Italia que le marcó a Finlandia. / EP Titular y goleador con Italia, Moise Kean se postula como fundamental para la Juventus durante la ausencia por lesión del luso STANISLAS TOUCHOT (COLPISA / AFP) ROMA Viernes, 29 marzo 2019, 18:25

Titular y goleador con Italia, se postula como fundamental para la Juventus durante la ausencia de Cristiano Ronaldo. Ha llegado la hora de Moise Kean, hijo del nuevo milenio y esperanza del fútbol transalpino.

Su nombre apareció por primera vez en noviembre de 2016, cuando entró en juego en Pescara con la mítica camiseta de la Juventus, convirtiéndose en el primer futbolista nacido en la década del 2000 que participaba en la Serie A. Tenía 16 años y ocho meses.

Dos años y medio después ha continuado su progresión, marcando con Italia ante Finlandia y Liechtenstein en los que fueron su segundo y su tercer partido como internacional, convirtiéndose en el segundo goleador más joven de la historia de la Nazionale por detrás de Bruno Nicole, a finales de los 50.

«Tiene muchas cualidades y progresa constantemente, puede llegar muy lejos, pero no olvidemos que hablamos de un chico de 19 años. Esperamos mucho de él, pero debemos también aceptar los errores», señala su seleccionador, Roberto Mancini, artesano de una operación inmensa para rejuvenecer el equipo nacional. «En principio es un delantero, pero puede jugar también por la izquierda o la derecha. Tiene muchas cualidades y físicamente es devastador. Pero debe mejorar todavía», añade Mancini.

Su desparpajo, fuerza física y adaptabilidad táctica le permitirán cubrir la baja de Cristiano Ronaldo, que sufre una lesión muscular, con los cuartos de final de la Champions ante el Ajax de Ámsterdam en el horizonte. Hasta esa cita clave los 'bianconeros' van a jugar contra el Empoli, el Cagliari y el AC Milan. Una buena oportunidad para que Kean se consolide.

Dos goles en cuatro partidos

Tras una cesión poco exitosa la segunda mitad de la pasada temporada al Hellas Verona -cuatro goles en 19 partidos-, el atacante ha crecido este curso de manera discreta a la sombra de Cristiano Ronaldo. Su técnico, Massimiliano Allegri, que todavía le llama 'el chico' en rueda de prensa, se opuso a una salida -el Marsella y el Ajax se interesaron-. Hoy recoge los frutos.

«Aprendo de Cristiano en los entrenamientos, tomo sus secretos, aprendo todos los días», dijo Kean tras su gol contra Finlandia. Con la Juventus suma dos goles en cuatro partidos.

Criado en el Piamonte, de padres marfileños instalados en Italia mucho antes de su nacimiento, a Kean no le quedaba otra que ser comparado con Mario Balotelli, que tiene un perfil futbolístico muy distinto. «Soy completamente diferente. Mario es un gran chico, le conozco y me da consejos. Pero no comprendo que me comparen con él, hace las cosas de manera diferente», señala Kean.

En las redes sociales el joven futbolísta ya se ha visto obligado a sofocar un incendio provocado por una entrevista a su padre, el miércoles en la radio Rai. Además de mostrar su simpatía por Matteo Salvini (extrema derecha), hombre fuerte del Gobierno italiano, del que es viceprimer ministro y ministro del Interior, el padre de Kean reprochó a la Juventus no haberle dado los «dos tractores» que le prometió cuando le hicieron el contrato profesional a su hijo. «¿Dos tractores? No sé de lo que hablas. Si soy el hombre que soy actualmente, es sólo gracias a mi madre», respondió el atacante.

Además de su padre, Kean, que acaba contrato en 2020, deberá tener cuidado con su agente, Mino Raiola, conocido por sus polémicas en el mundo del fútbol.