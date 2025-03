Un gol en el minuto 94 priva al Coria de una victoria que ya saboreaba

El Coria estuvo muy cerca de conseguir su tercera victoria a domicilio consecutiva. Cuando los pupilos de Alberto Urquía ya paladeaban la consecución de los ... tres puntos, un tanto de Romaric en el minuto 94 neutralizó el conseguido por Sergio Gómez al inicio de la segunda mitad y dejó sin el premio gordo a la escuadra cauriense.

Se asentó mejor en el terreno de juego el Leganés B, que aún no ha ganado en casa y salió con decisión para generar peligro ante la portería defendida por Toni Varea, que salvó al Coria por partida doble en los primeros diez minutos de juego. Un disparo de Salido desde la frontal del área lo sacó el guardameta mallorquín con una gran estirada. Minutos más tarde llegó la ocasión más clara para el filial pepinero, en una gran jugada de Sergio Navarro, que, tras regatear a dos rivales, se encontró con un inspirado Toni Varea en el mano a mano.

El conjunto blanquiazul impuso una presión asfixiante que no dejó desplegar su juego al cuadro dirigido por Alberto Urquía. El Leganés B mantuvo el control de la posesión durante toda la primera mitad, aunque no consiguió crear excesivo peligro ante la portería defendida por Toni Varea. Las internadas por los costados de los jugadores del Lega no generaron ocasiones gracias a la buena labor de la defensa del equipo cauriense, muy bien plantada sobre el terreno de juego.

El Coria apenas tuvo llegadas a la portería de Alvin y los pocos intentos de los que dispuso fueron al contragolpe. La ocasión más clara para los hombres de Urquía llegó con un disparo de Isma Cerro desde fuera del área que se marchó por encima del larguero.

En el segundo tiempo, el conjunto cauriense salió más organizado y enhebró posesiones más largas que en la primera mitad. La primera ocasión después de la reanudación la tuvo, no obstante, el filial pepinero en un disparo de Arratia por encima del larguero. A pesar del dominio local, el Coria se adelantó en el marcador en el minuto 55 con un gran gol de Sergio Gómez. El mediocentro recogió el balón y cuando todo el mundo esperaba un centro al área puso el balón en la escuadra al ver al meta Alvin adelantado.

El Leganés B tomó el control del partido tras el gol ante un Coria que retrocedió sus líneas. En un contragolpe dirigido por Camacho pudo llegar el tanto del empate. El disparo de Salido salió rozando el palo. El filial blanquiazul lo intentó también desde lejos con un disparo de Caio Lopes que se marchó alto.

Los cambios dieron frescura al conjunto madrileño que, con el paso de los minutos, se aproximaba cada vez con más intención al área del Coria. Muy activo se mostró Perea por el carril izquierdo. Sin embargo, sus envíos al área no encontraban rematador. Las jugadas de peligro sobre el área del conjunto cauriense no cesaron en la segunda mitad, pero la zaga desbarató todo acercamiento sobre su portería.

A pesar del dominio del Leganés B, la ocasión más clara de la segunda mitad llegó para el Coria en una acción a balón parado. Un centro al área desde la esquina lo remató Ledesma en el segundo palo y el balón se paseó por la línea de gol para acabar saliendo por la línea de fondo.

Ya en el tiempo extra, el castillo de naipes del Coria se derrumbó. La antesala fue un disparo de Álex Gil que no cogió la suficiente rosca para enfilar portería. Con el partido a punto de finalizar, el tanto del empate llegó para el Leganés B en el minuto 94 en una jugada en la que el equipo de Urquía reclamó un plantillazo sobre Cera. El balón quedó suelto en el área y Romaric cazó la pelota para poner el empate en el marcador y frustrar el buen trabajo defensivo realizado por el Coria para proteger el resultado.