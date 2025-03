Messi y el PSG, divorcio total

Colpisa Miércoles, 3 de mayo 2023, 09:36 | Actualizado 17:17h. Comenta Compartir

El destino de Leo Messi podría estar un poquito más cerca del Barça, si el dinero no lo impide, porque lo que ya se puede dar por seguro es que el astro argentino de 35 años no seguirá en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. El club galo ha dado un golpe sobre la mesa al abrir un procedimiento disciplinario al Balón de Oro y suspenderle dos semanas de empleo y sueldo por viajar a Arabia Saudí sin permiso.

«El año opcional presente en su contrato no ejecutado», informa L'Equipe. «No puede entrenar, no puede jugar y no recibirá su salario durante el tiempo del procedimiento disciplinario», prosiguió el prestigioso rotativo, sin dar un plazo exacto del castigo aunque otras fuentes sí hablan abiertamente de esas dos semanas con el argumento de que «nadie está por encima de la institución» y Messi realizó un viaje exprés a Riad después de la derrota del domingo contra el Lorient (3-1) en la Ligue 1, ausentándose del entrenamiento del lunes.

El jugador no obtuvo luz verde del PSG para acudir al Golfo, toda vez que el PSG solo cuenta con cinco puntos más que el Marsella en la clasificación antes de visitar al Troyes el domingo, en partido de la 34ª jornada. La Pulga fue vista en Arabia Saudí las últimas horas, en el marco de un contrato con la Oficina de Turismo de ese país, que promociona a menudo en sus redes sociales.

Ahora, se expone a perderse tanto el desplazamiento a Troyes de este fin de semana así como la recepción del Ajaccio el 13 de mayo. Para entonces, solo faltarán tres partidos en el calendario del PSG, que espera salvar la temporada con un undécimo título de liga.

Viaje sin autorización

Este procedimiento disciplinario se produce en un momento decisivo para el futuro de Messi en el PSG, ya que el exjugador del Barcelona finaliza en junio su contrato con el club de la capital francesa. Con esta decisión tan llamativa y nada habitual contra un jugador de ese nivel -siete veces Balón de Oro-, la dirección del PSG pretende dar un golpe de autoridad en la parte final de una temporada lejos de ser exitosa para el club y sus propietarios cataríes.

A su regreso del Mundial de Catar, el capitán de la Albiceleste parecía más cercano a una prolongación de su vinculo con el PSG, pero la dinámica se fue invirtiendo poco a poco, en medio de actuaciones discretas sobre el césped y relaciones frías con los aficionados. A comienzos de abril, una fuente cercana a club estimaba que la marcha de Messi era «mucho más probable» que su continuidad.

Mientras el Barça sueña con el regreso de su ídolo, aunque para ello debería proceder a la venta de algunos jugadores, Messi también es cortejado por Arabia Saudí, donde ya juega su rival de siempre, Cristiano Ronaldo. Llegado en el verano de 2021 a Francia, Messi ha disputado 71 partidos y firmado 31 goles con el PSG. En esta campaña, el rosarino solo ha marcado 15 dianas.