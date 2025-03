Messi y el obsceno gesto de Ugarte a De Paul

Iñigo Agiriano Viernes, 17 de noviembre 2023, 09:34 Comenta Compartir

Desde aquel inesperado tropiezo ante Arabia Saudí en el primer partido del Mundial, Argentina había ganado sus siguiente catorce partidos. El último gol recibido había sido precisamente en la final de aquel Mundial; nadie había conseguido batir al Dibu en los cuatro partidos de eliminatorias disputados hasta la fecha. Sin embargo, la Uruguay de Marcelo Bielsa llegó a Buenos Aires con ganas de bajar los humos a sus ruidosos vecinos. Lo consiguió gracias a un ejercicio de solidaridad y esfuerzo de todos sus futbolistas, que se desfondaron para incomodar a Argentina y fueron efectivos en sus llegadas. Los de Scaloni volvieron a sentir el sabor de la derrota y la racha del Dibu, récord nacional, se quedó en los 662 minutos imbatido.

Pero, desgraciadamente, la tensión volvió a apoderarse de este clásico sudamericano. De la dureza de los jugadores uruguayos se pasó a las broncas y encontronazos. Sobre todo cuando el joven Manuel Ugarte realizó gesto de una felación a De Paul. Messi lo vio y se fue directo a por él. Fue el momento más tenso del partido y el recien ganador del balón de oro lo reconoció, después, en rueda de prensa. «Contra Uruguay siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso. La gente joven tiene que aprender de los mayores a respetar. Este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto. Tienen que aprender un poquito». Un palo claro a la selección liderada por Marcelo Bielsa, que, en cambio, si recibió los elogios del astro argentino: «Se ve la mano de él en el equipo. En todas las selecciones o en los clubes en los que estuvo, incluyendo Argentina, se nota su mano».

Se puede considerar al exentrenador del Athletic como el gran responsable de la histórica derrota de la actual campeona del mundo. Porque desde el principio Argentina dio signos de no estar cómoda. Sus futbolistas no lograban encadenar pases debido a una intensa presión uruguaya. El carácter charrúa y el estilo de Bielsa conjugan tan bien que sorprende que sus caminos no se hayan encontrado antes. Siempre que un argentino trataba de girarse, uno o dos jugadores uruguayos le salían al paso. Los charrúas también tuvieron tramos en los que jugaron bien con el balón, pero se nota que la idea de Bielsa no está tan engrasada en este aspecto. Sus futbolistas se precipitaron en demasiadas ocasiones y no lograron posesiones largas.

Sin embargo, pudieron desplegarse a base de constantes desmarques sobre la última línea argentina, y suyas fueron las ocasiones más claras de la primera mitad: un mano a mano que falló Darwin y un remate desde la frontal de de la Cruz. El gol llegó merced a un error de los locales, Molina se confió ante la presión de Viña, y el lateral zurdo metió un buen balón para que el lateral derecho, Araujo, definiera cruzado ante el Dibu.

La segunda mitad fue un ejercicio de resistencia de Uruguay. Argentina logró hundir mucho al bloque de Bielsa, pero defendieron con orden la frontal del área, y ninguno de los constantes intentos de Argentina de combinar en esa zona prosperó. Scaloni agitó el banquillo con futbolistas como Di María o Lautaro pero su impacto fue residual. Cuando pudo, Uruguay adelantó sus líneas para presionar la salida de su rival, y demostró que sus jugadores seguían enteros físicamente a pesar de la paliza. Darwin Nuñez, que se había desfondado como pocos delanteros en el mundo, todavía tuvo energía para correr en un contragolpe cerca del final, plantarse frente al Dibu y definir por debajo de sus piernas para cerrar el partido.

La victoria supone una enorme inyección de moral para los uruguayos. Bajo las órdenes de Bielsa han ganado de forma consecutiva a Brasil y a Argentina por 2-0, son segundas del grupo y la selección más goleadora. Una vez más, resulta sorprendente la capacidad del técnico de Rosario para lograr un impacto tan notorio en tan poco tiempo. La Uruguay que se vio en el Mundial era un equipo sin ideas, un año después, desprende ambición por los cuatro costados. Para Argentina la derrota supone un toque de atención. Los de Scaloni jugado un partido pobre y el equipo no ha tenido respuestas ante el tipo de problemas que su rival le ha planteado. El próximo miércoles tendrá otra dura prueba. Maracaná espera a la campeona del mundo.