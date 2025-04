Messi y Alexia Putellas se coronan en el The Best

Lionel Messi y Alexia Putellas posan con sus trofeos The Best.

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 27 de febrero 2023, 23:29

Lionel Messi y Alexia Putellas son los mejores del mundo para la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial difirió del criterio establecido por el Balón de Oro entregado a Karim Benzema en octubre y ya con el Mundial sobre la mesa, a diferencia del premio otorgado por 'France Football', reconoció con el trofeo The Best al astro argentino del París Saint-Germain. El rosarino se coronó en la ciudad en la que ahora vive como el rey de una noche en la que la reina fue de nuevo española. Alexia Putellas redondeó un 2022 de ensueño con su segundo doblete consecutivo Balón de Oro-The Best, que refrenda su condición de jugadora más desequilibrante del planeta.

En categoría masculina el Mundial de Catar acabó siendo decisivo, como suele ocurrir en años de gran torneo de selecciones. Messi cerró en Doha el círculo de una carrera de ensueño con la anhelada Copa del Mundo. Era el único vacío en su palmarés, la espina clavada desde aquella final perdida ante Alemania en Brasil 2014, la última conquista para alcanzar al fin a Maradona, el gran mito. Este The Best tiene además una significación especial, pues se trata del décimo trofeo individual para un jugador incomparable en lo numérico. A sus siete Balones de Oro y el FIFA World Player del año 2009, antes de que el organismo rector del fútbol mundial y 'France Football' uniesen sus caminos hasta 2016, suma ahora su segundo The Best.

«Es un placer y un honor volver a estar acá. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear y tanto insistir», señaló Messi, que puso en el foco la labor de sus compañeros y el cuerpo técnico de la selección argentina en el momento cumbre de una gala que recuperó su tradicional esplendor tras la versión telemática de 2021 por la pandemia de covid-19. Una noche de brillo en la ciudad de la luz en la que estuvo muy presente la figura de Pelé, al que se rindió un bonito homenaje con imágenes para el recuerdo, la presencia de su viuda y el emocionante discurso de su compatriota Ronaldo Nazário.

El atacante rosarino fue el líder indiscutible de la Albiceleste que conquistó el mundo 36 años después de aquel inolvidable verano del 86 en México. Sus siete goles y tres asistencias le otorgaron el reconocimiento de mejor jugador del torneo. Y es que Messi fue el MVP de cinco de los siete partidos de Argentina en Catar, incluidos los cuatro duelos eliminatorios, un dominio total en el mejor de los escenarios que ha acabado por ser determinante para la elección del The Best. Y es que buena prueba del peso del Mundial en el galardón la ofrece también la nominación de Kylian Mbappé, subcampeón en Catar con una selección francesa de la que el atacante del PSG fue referencia indiscutible.

El galo se coló por primera vez en el podio de los grandes trofeos individuales del fútbol, en una clara muestra de lo que está por venir en los próximos años, y confirmó que la competición de clubes ha tenido un peso menor en la elección del premiado, pues Messi y Mbappé dominaron a pesar de una temporada decepcionante en el Parque de los Príncipes. El faraónico PSG cumplió con el título de la Ligue 1, una obligación, pero se estrelló de nuevo en la Liga de Campeones, con el épico KO en octavos ante el Real Madrid de Karim Benzema, al que sus maravillosas noches europeas la abrieron las puertas del Balón de Oro pero no del The Best, que tiene en cuenta el año 2022 entero y no la temporada, como el caso del galardón otorgado por 'France Football'. Los tres estuvieron en el once ideal de la FIFA, completando junto a Haaland un ataque de ensueño, con Casemiro, Kevin de Bruyne y Modric en el centro del campo, Achraf, Van Dijk y Cancelo como defensas y Courtois bajo palos pese a no ser elegido mejor portero.

«Disfrutar del camino»

En categoría femenina las competiciones de clubes sí fueron decisivas, pues Alexia Putellas conquistó su segundo trofeo consecutivo a pesar de quedarse fuera de la Eurocopa por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de la que aún se recupera. La jugadora azulgrana se impuso a la delantera inglesa del Arsenal Beth Mead, campeona de Europa con su selección, y de la también atacante estadounidense Alex Morgan, jugadora del San Diego Wave norteamericano y una de las futbolistas más mediáticas del planeta. «Esto demuestra que si tienes un sueño hay que perseguirlo y sobre todo, disfrutar del camino», dijo la centrocampista azulgrana, que también formó parte de un once ideal con otra española, Mapi León.