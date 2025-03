Messi: «Desde ese día cambió todo para mí»

colpisa Lunes, 30 de enero 2023, 17:10 Comenta Compartir

Había expectación por conocer el contenido de la primera entrevista concedida por Leo Messi desde la conquista del Mundial con Argentina y no defraudó. En TyC Sports, el jugador del PSG repasó la competición celebrada en Qatar y sobre todo la gran final o, como él mismo ha dicho, el día que todo cambió.

«Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía. Por suerte, se dio lo que tanto soñamos. Por suerte, se dio al final. Desde ese día cambió todo para mí. Ahora lo podemos decir», reflexionó el mejor jugador de la historia. El rosarino reveló que no ha vuelto a ver el partido de la final y que la noche antes del encuentro durmió bien y no hizo nada especial.

«He visto resúmenes, jugadas, festejos de la gente cuando salimos campeones del mundo, pero la final en sí, los 90 minutos, no los volví a ver», explicó. Además, dijo que en este último mes se ha acordado mucho de Maradona. «Me hubiese gustado que, si no me entregaba la Copa, al menos viera todo esto. Creo que desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere hacían fuerza, no solo para esto sino para todo en general».

Recordó Messi el histórico momento en el que besó el trofeo Jules Rimet. «Lo vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía 'Ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar'. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba», ha rememorado. En esta línea calificó de «locura» todos los festejos tras llegar a Argentina.

Dicho lo cual, confesó que no le gustó nada lo que pasó en el caliente cruce contra Países Bajos, donde la tensión dejó muchas imágenes polémicas para la historia. Entre ellas, el gesto de 'Topo Gigio' para Van Gaal o su pique con Weghorst. «No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá pa allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también», desgranó el capitán de la Albiceleste.

En esta entrevista, el exazulgrana también mostró su lado más personal y detalló cómo vivieron sus hijos y su mujer el Mundial. «Fue un mes increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido. Ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría... porque después del partido con Holanda lloraba. O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París extrañábamos los días en Qatar. La pasamos muy bien», recordó.