«La del Mérida es la mejor oportunidad que he tenido»

En la primera pelota que tocó, intentó un gol casi desde el centro del campo tras advertir al guardameta del Betis B adelantado. No entró ... por muy poco. Y en la última, le dio a su equipo el empate a dos tras un disparo pausado y medido desde la frontal en el 90'. Álex Escardó (Benalmádena, Málaga, 1998) fue de lo mejorcito de la presentación del Mérida ante su afición el pasado miércoles. «Me encontré muy bien durante el partido, pero soy capaz de dar más», exterioriza el mediapunta andaluz.

«Creo que esta es la mejor oportunidad que he tenido futbolísticamente», continúa. «Incluso mejor que la del Alcorcón, a pesar de que entonces estaba en Segunda. Vengo más maduro y en el punto perfecto de mi carrera para dar un salto más y asentarme en el fútbol profesional». Escardó ha aterrizado en el Romano decidido a que este sea su año. «Su paso por Mérida puede reimpulsar su carrera, porque no tengo dudas de que es un futbolista de superior categoría», lo cree también David Rocha. «Es un jugador diferente. Muy bueno técnicamente». Por eso contactó con él para traerlo el pasado mes de marzo. «Tomé la decisión muy rápido. Mi pensamiento no era otro que el de venir aquí».

Colectivamente no le salió bien el último curso en El Ejido, pero individualmente contabilizó hasta doce goles. Lo hizo como segunda punta, mientras que en Mérida tendrá que jugar de interior o en banda derecha. «Por mis características, me encuentro más cómodo en la mediapunta, pero a mí como si juego en banda derecha, como terminé el partido el miércoles. Donde me pida el míster me adaptaré a las necesidades del equipo».

Junto a Escardó, también se presentó el central hispano-guineano José Elo (Alcórcón, 2000), que debutó en Talavera ante el Montijo y el pasado miércoles disputó toda la segunda parte en el Romano. «Empecé con molestias en los tendones rotulianos de la rodilla, pero ya me he integrado en el grupo. El haber empezado una semana y media después se nota, pero estoy empezando a recuperar mi nivel físico», cuenta el futbolista que se quedó a un minuto de ascender con el Navalcarnero a Primera RFEF.

Ahora le tocará adaptarse al césped natural, después de toda una carrera jugando en artificial. «El cambio es notable, porque no estoy acostumbrado. Pero ya tengo buenas sensaciones». Se define José Elo como un central bastante expeditivo, que no le tiene miedo a dejar espacios a sus espaldas porque es rápido, a pesar de su envergadura.

Padilla, a punto

El próximo en aterrizar en el Romano será el delantero sub-23 Jorge Padilla, cedido por el Tenerife sin opción a compra, según avanza la prensa local. Era una de las pretensiones urgentes de Rai ante las ausencias de atacantes en la plantilla, por las lesiones de Elejalde y Álvaro Juan. «Es un chico que nos gusta y él quiere venir. Pero depende de su club de origen. Hasta que estos equipos no firmen lo que quieren, no dejan salir para completar los entrenamientos», decía el técnico, si bien anoche el Mérida se impuso al Antequera, que era la otra opción.