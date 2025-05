El Mérida se juega todas sus opciones de salvación en el campo de La Cruz Villanovense

Redacción BADAJOZ. Domingo, 14 de abril 2024, 08:39 Comenta Compartir

Quedan cuatro partidos para el final, pero el Mérida no tiene más vida que la del partido ante La Cruz Villanovense. Si no gana, aunque no consumará su descenso matemáticamente, tendrá que ir haciendo las maletas para jugar el próximo año en la Liga Nacional Juvenil. Podría quedar a ocho puntos con solo nueve por disputarse. Y si es capaz de vencer, si el resto de resultados de la jornada acompaña, podría quedar a solo dos puntos de la zona de permanencia.

Con esas premisas se presenta en el campo de La Cruz Villanovense para jugar este domingo el último derbi extremeño de la temporada (17.00 horas). Enfrente tendrá a un equipo que lleva más de un mes con la salvación en el bolsillo y para el que el partido es un mero trámite. Es noveno y prácticamente ya nadie le puede arrebatar esa posición. Y por encima, también tiene bastante lejos a los equipos que trata de dar caza.