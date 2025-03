El Mérida ensaya los penaltis ante el Villanovense

El Mérida no pudo con el Villanovense durante los 90 minutos de su último amistoso de pretemporada que sirvió para remachar algunos ajustes en un ... Trofeo Jurisper que se decidió en los penaltis a favor de los de Rai Rosa gracias a dos paradas de José Andrés.

Con más empaque, pero tampoco con mucha diferencia, se notó que el Mérida emboca ya la última semana de pretemporada. Sin embargo, y pese a sacar un once casi de gala, los romanos no pudieron con el Villanovense en la primera mitad de partido, sin goles y con pocas ocasiones.

Rai dibujó un once que podría parecerse al del debut de la próxima semana, a excepción de Llácer y Escardó. Con Acosta, Elejalde y Palomares aún lesionados y a falta de la llegada de Akito, se vio ya en la convocatoria a Diego Parras y Álvaro Juan. En el Villanovense, no esperó Gus para hacer debutar a Ángel Gómez que entró en un once renovado respecto al amistoso contra el Rayo Majadahonda, salvo por Isra Cano y Mario González.

Al duelo le faltó chispa, algo habitual en este mes de agosto, pero las ocasiones más claras fueron para el Mérida que, en el 25, tuvo la ocasión de adelantarse en un penalti marrado por Sandoval. Antes de la pausa de hidratación, Chuma perdonó también el primero.

Ya al filo del descanso, Sandoval no acertó a rematar un buen centro desde la derecha.

La segunda mitad empezó con un par de cambios por equipo y con unos primeros compases en los que se intuía mayor intensidad. El Mérida maniató mejor al Villanovense casi incapaz de generar peligro en la portería de José Andrés. Los de Rai tuvieron innumerables ocasiones para adelantarse, pero las imprecisiones y Javi Romero impedían el gol.

Los ánimos se iban crispando en un amistoso que se torció en un córner que terminó con varias refriegas entre jugadores, con tres amarillas y la expulsión de Bourdal.

Con uno menos jugó el Mérida 20 minutos, ya con la presencia en el campo de Álvaro Juan y Diego Parras, ambos protagonistas en el tramo final dejando buenas sensaciones en su regreso.

La superioridad numérica no se notó a favor del Villanovense, que no encontraba con claridad a Sillero y a Farrell en ataque.

El partido tuvo un final abrupto tras el aparatoso golpe recibido por José Borrella acordando ambos equipos terminar el duelo con empate a cero para afrontar una tanda de penaltis que se llevó el Mérida.