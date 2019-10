«El mejor árbitro es el que pasa desapercibido» Gómez Arias, en el estadio en el que debutó como árbitro. :: delgado El nuevo presidente de los colegiados extremeños reseña el gran nivel de los trencillas de la región FELIPE DELGADO CALAMONTE. Viernes, 11 octubre 2019, 09:44

Francisco Gómez Arias (Mérida, septiembre, 1959) es desde el pasado fin de semana el nuevo presidente de los árbitros extremeños. Este visitador de Farmacia ha pasado, durante sus 29 años en activo como colegiado, por todas las categorías del fútbol español, desde la Regional Preferente hasta la Primera División, donde formó parte del cuerpo específico de asistentes en Primera División.

«Debuté en un Calamonte-Puebla con 17 años. Con ropa prestada. En Primera División debuté (como asistente de Pajares Paz) en un Español-Murcia, en el viejo Sarriá. Luego llegaron partidos en el Bernabéu, en el Calderón, o la final de la Supercopa en el Nou Camp, un Barça-Atlético de Madrid con 90 .000 personas. Aquello fue tremendo», reconoce. «Pero yo quería arbitrar y no ser asistente», continúa Gómez-Arias, que renunció a esa Primera División para después estar nueve años como colegiado en Segunda. «Mi último encuentro en Segunda fue un Lleida-Celta, con 46 años».

Sobre su nueva etapa, el responsable de los colegiados extremeños reconoce que tuvo dudas a la hora de aceptar el ofrecimiento. «Es una responsabilidad que requiere una gran dedicación». Antes de ni siquiera pensar en si aceptaba o no el encargo de Pedro Rocha, lo primero era hablarlo con la familia, con su mujer Claudia, con sus hijas María y Claudia. «Y hasta con Daniel, el nieto, que tiene tres años y es el auténtico rey de la casa», afirma sonriendo. «Tenía que hablarlo con la empresa y meditarlo con la almohada». Pero no tardó en aceptarlo.

Sobre el arbitraje, Gómez Arias reconoce los avances y las mejoras que ha traído la tecnología. «El arbitraje ha evolucionado de una manera increíble. Al principio, no teníamos intercomunicadores como ahora. El primer avance fue el 'beep' (un botón en el banderín que hacía vibrar un receptor que llevaba el colegiado); luego, el 'pinganillo'. Y ahora tenemos hasta el VAR», sobre el que no tiene dudas. «El VAR es bueno. Eso es indiscutible. Pero claro, cuando te toca a ti. pues no gusta. Pero la tecnología ya estaba también en otros deportes: el ojo de halcón en el tenis, el vídeo en el baloncesto. La tecnología aporta mucho. De eso no hay dudas».

En cuanto al nivel de los colegiados extremeños, el ahora jefe de los 'trencillas' es tajante. «El nivel de los árbitros de la Tercera División extremeña es muy bueno. Hay árbitros de enorme calidad, pero los aficionados no siempre ven eso, sobre todo si su equipo pierde. No hay árbitros malos. Pueden tener una mala tarde, eso sí. Y en Segunda División hay árbitros (y asistentes) extremeños que están pidiendo a gritos dar un salto de categoría», sentencia.

Gómez Arias llega a este puesto de responsabilidad tras las dimisiones ocurridas este verano en el seno de la propia Federación Extremeña. «Hubo que trabajar más. Los compañeros que decidieron continuar asumieron la responsabilidad. Y gracias a ellos, a delegados, a informadores. se ha podido salvar esta situación y, de esta forma, implantar las novedades en el reglamento, realizar las asignaciones arbitrales. Solo gracias a los compañeros se ha podido sacar adelante todo esto. Y a pesar de la incertidumbre de ese vacío, de esa interinidad, han demostrado una gran responsabilidad y un enorme compromiso», apunta.

En cuanto a la labor de sus compañeros, Gómez Arias es muy claro. «El mejor árbitro no es el que más tarjetas saca. Ni el que menos se echa la mano al bolsillo. El mejor árbitro es el que controla el partido. Y, sobre todo, yo creo firmemente que el mejor árbitro es el que pasa desapercibido. Hay que tener mano izquierda y controlar los tiempos de cada partido. Pero en ocasiones, con la primera tarjeta sacada en su momento, te ahorras muchas. También es una cuestión de personalidad, claro está», afirma.

«Eso sí. Hay una cosa que no me gusta del arbitraje», reconoce casi a modo de despedida «Tanto en el fútbol regional como en el de los grandes estadios, se ven demasiadas cosas feas con los árbitros. Hay quienes parecen ir a desahogarse a los campos de fútbol, a insultar. Creen que pagar una entrada les da derecho al insulto. Y no. No es así. Yo he visto cómo han insultado a compañeros no solo antes de empezar el encuentro, en los saludos iniciales, yo he visto cómo han insultado a compañeros incluso en el calentamiento. Y eso tenemos que corregirlo entre todos», concluye.