Mbappé responde a las críticas: «Nos estamos preparando para lo que cuenta»

Kylian Mbappé reapareció públicamente después de meses de silencio y eligió el programa 'Clique' de Canal+ Francia para una entrevista en la que abordó temas personales y profesionales. Desde su paso por el PSG hasta su adaptación al Real Madrid, el delantero francés se mostró sincero y reflexivo, dejando titulares sobre su presente y su visión del fútbol.

Uno de los aspectos más destacados fue su respuesta a las críticas que ha recibido tras su inicio de temporada en el club blanco. Mbappé reconoció que el comienzo no ha sido el esperado, pero llamó a la calma. Según el jugador galo, el Madrid se mide en los momentos decisivos: «No ha sido el mejor inicio, pero nos estamos preparando para los trofeos que realmente importan. Aquí la exigencia es máxima, y es algo que estoy aprendiendo a gestionar».

Además, enfatizó que la presión en el Real Madrid es constante, independientemente de los resultados: «Aquí siempre quieren más. Esa es la cultura del club y es algo que te hace crecer». A pesar de las críticas, Kylian confía plenamente en su capacidad para triunfar en el club blanco: «Me estoy adaptando a todo, pero sé que voy a triunfar aquí».

Mbappé también reflexionó sobre su etapa en el PSG y compartió una anécdota sobre su hermano Ethan, a quien estuvo dispuesto a anteponer incluso a su sueño de jugar en el Real Madrid. Según explicó, consideró renovar con el PSG si eso significaba que su hermano podía quedarse en el club: «Ethan es mi hermano, no se le puede tocar. Si él quería quedarse, yo habría renovado. Habría renunciado a mi sueño por él».

A pesar de los conflictos en sus últimos meses en París, Kylian subrayó que guarda buenos recuerdos de su tiempo en el club: «El PSG me lo dio todo, y viví siete años extraordinarios. Tal vez mezclé demasiadas cosas al final, pero siempre les estaré agradecido».

Mbappé también abordó su ausencia en algunas convocatorias recientes con Francia, explicando que fue una decisión tomada en conjunto con el seleccionador, Didier Deschamps. «En septiembre hablé con él y le pedí no asistir porque estaba adaptándome a un nuevo país y a un nuevo entorno. No estaba en mi mejor momento y no tuve vacaciones tras una temporada muy exigente», detalló. Aunque hubo críticas por su decisión, Kylian defendió que siempre ha priorizado al combinado francés: «Mi amor por Francia no ha cambiado. Cuando juego con la selección, lo doy todo. Han pasado muchas cosas, pero el compromiso siempre está ahí».

Otro tema destacado fue su rol como capitán de la selección francesa, un puesto que aceptó con orgullo, aunque admitió que Antoine Griezmann también era un candidato legítimo. Mbappé señaló que, a pesar de las críticas recibidas, su compromiso con Francia nunca ha flaqueado: «Siempre lo he dado todo por mi país, incluso cuando me atacaron de forma personal. Representar a Francia es un honor que va más allá de cualquier crítica».

El viaje a Suecia

Respecto a la controversia surgida por una presunta agresión sexual a una joven durante su viaje a Suecia en pleno permiso con el Real Madrid, Mbappé restó importancia al asunto y afirmó estar tranquilo. «No esperaba que se generara tanto ruido. Tenía cinco días libres y decidí ir a un lugar menos expuesto por recomendación del entrenador. Fue algo normal, pero se exageró», explicó. Además, aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades si es necesario: «Si los tribunales me llaman, iré. No tengo nada que ocultar, y la ley debe seguir su curso». Para el delantero, lo ocurrido fue un episodio aislado que no ha afectado a su concentración en los objetivos del equipo.

Por último, Mbappé habló de su ambición inquebrantable: «Siempre quiero ganar más. Los trofeos que ya tengo no me bastan, quiero demostrar que puedo seguir ganando. Esa es la mentalidad que me define».