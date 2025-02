Mbappé critica al PSG por utilizar su imagen en un vídeo Ninguno de los compañeros del subcampeón del mundo le acompañan en la mencionada campaña: «Esto no es el Kylian Saint-Germain», lamenta el delantero parisino

Colpisa Jueves, 6 de abril 2023, 16:07

Kylian Mbappé no está nada contento con el nuevo vídeo del Paris Saint-Germain para la campaña de renovación de abonos de la próxima temporada. El delantero francés criticó la acción de su club, recordando a la entidad parisina que «no es el Kylian Saint Germain». Así lo ha querido denunciar el propio futbolista galo en sus redes sociales. «Acabo de participar en el visionado de la campaña de renovación de los abonos del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento se me informó del contenido de la misma durante la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica en un día de 'marketing' del club. No estoy de acuerdo con este video publicado», ha dicho en su Instagram.

Ninguno de los compañeros del subcampeón del mundo le acompañan en la mencionada campaña. Messi y Neymar también están fuera. El único reclamo del vídeo promocional, es el atacante parisino, con imágenes de sus celebraciones junto a una entrevista personal en la que se le podía escuchar decir lo siguiente: «El ambiente, el terreno, la atmósfera... El Parque de los Príncipes abarca muchas cosas, es el duodécimo hombre, es lo que nos da una fuerza adicional para llevar a cabo nuestras batallas. Ser parisino es estar orgulloso de lo que somos, de lo que representamos, orgullosos de ser ambiciosos, de querer hacer cosas, con ganas de ganar, siempre superándonos a nosotros mismos y nunca olvidando de dónde venimos».