Mazazo para el Diocesano, que pierde en el minuto 93 ante un rival con un hombre menos

Adolfo Senso: «Arriba nos falta gol»

El jarro de agua fría que supuso el gol del Estepona en el minuto 93 dejó tocado al preparador del cuadro cacereño, que reconoció sentirse «mal y aún dándole vueltas en la cabeza» al desenlace del encuentro. «La situación de los últimos diez minutos ha sido complicada y cuesta asimilarlo», explicó Adolfo Senso, que aseguró, cuando compareció ante los medios de comunicación, que aún no había conversado con Cordero: «Le hemos dado ánimos, pero no hemos hablado de lo que ha pasado». «Cinco minutos antes, en la única intervención que ha tenido, ha hecho una parada muy buena. En esa jugada ha medido mal, ha calculado mal y se nos ha ido el partido», explicó el técnico del Diocesano, que consideró que ante el Estepona su equipo hizo «uno de sus mejores partidos». «No hemos sufrido apenas. El equipo ha estado bien atrás, en el centro del campo y arriba nos falta gol. Nos cuesta crear ocasiones. El hecho de estar varios partidos sin ganar hace que haga mella en la cabeza de los jugadores», dijo Senso, que no dudó en calificar la derrota como «la más dolorosa» de la temporada. «La del Leganés fue parecida», recordó antes de asegurar que sus pupilos «no merecieron perder» y «es jodido» quedarse sin puntuar. «Si el Estepona nos hubiera sometido les felicitaríamos, pero no ha sido así. El equipo ha tenido el balón, pero los rivales son experimentados, se meten atrás y nos cuesta llegar arriba», dijo Senso, que tenía clara que esta era la situación en la que estaría el equipo «porque el objetivo es tratar de no descender».