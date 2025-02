María Jesús Becerra y Angie Castañeda renuevan con el Cacereño Femenino

REDACCIÓN BADAJOZ Martes, 21 de junio 2022, 12:21 Comenta Compartir

El nuevo Cacereño Femenino sigue cogiendo forma y ya cuenta con cuatro jugadoras para su estreno en Primera RFEF. El club verdiblanco anuncia las renovaciones de María Jesús Becerra y Angie Castañeda, que se unen a las de la portera y capitana Tatiana Fernández y Nerea Rodríguez, además del técnico Ernesto Sánchez que continuará pilotando el proyecto cacereño en la nueva categoría.

María Jesús Becerra (Medellín -Badajoz-, 1999) cumplirá así su sexta temporada en Cáceres, donde recaló procedente de la UD La Cruz Villanovense. La defensa pacense empezó a jugar en su localidad natal en equipos masculinos hasta que en 2013 se incorporó a la sección femenina de la UD La Cruz y después de cuatro campañas recalar en el CF Femenino Cáceres en la temporada 2017-18. El siguiente curso fue una de las piezas claves para el ascenso a Reto Iberdrola y consolidándose en las siguientes en el once inicial. María Jesús ha sido habitual en las selecciones extremeñas sub 16 y sub 18. María Jesús Becerra se muestra feliz por su continuidad en el Cacereño. “Estoy muy contenta con la renovación un año más en la que está siendo mi casa estos últimos años. Espero que sea un año muy bonito y que podamos disfrutar todos juntos”.

Ampliar Angie Castañeda. CACEREÑO FEMENINO

Junto a Becerra, en el club cacereño también seguirá la delantera colombiana Angie Castañeda. Tras pasar por clubes como el Independiente de Santa Fe y Millonarios de su país cruzó el charco para formar parte del proyecto del Cacereño en la campaña 2019-20. Con el parón de las competiciones debido a la crisis sanitaria, Angie regresó a Colombia para jugar la siguiente en el Júnior de Barranquilla y Equidad Seguros. La internacional cafetera volvió a Cáceres en verano de 2021 para el proyecto de la temporada recién finalizada y aportó 6 goles.

Angie Castañeda ha sido internacional con la selección colombiana sub 17 y sub 20 tanto de fútbol como de fútbol sala y en la actualidad acude a las convocatorias de la absoluta con la que se proclamó campeona de los Juegos Bolivarianos.

