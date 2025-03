Marcelino: «Sería un éxito tremendo ganar al Madrid»

Óscar Bellot Madrid Sábado, 15 de enero 2022, 11:49 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

Marcelino García Toral siente orgullo de ver al Athletic en la cuarta final que disputa bajo su égida y, pese a que reconoce que el Real Madrid es el equipo más en forma del momento, no descarta dar la sorpresa en la pelea decisiva por la Supercopa de España. «Es una competición cortita, que con este formato lo ha incentivado. Ahora es más atractivo. Todos los equipos quieren ganar. Lo demuestran sus alineaciones, lo que es un atractivo. Para el Ahletic significó que ganó a Madrid y Barça con sus mejores onces. Eso da grandeza a nivel competitivo. Sería un éxito tremendo ganar al Madrid», destacó el asturiano.

El técnico del Athletic ve a su equipo listo para la refriega, pese al cansancio acumulado en la semifinal frente al Atlético. «Anímicamente, inmejorables. Vienes a jugar la Supercopa contra tres grandes clubes. Fuimos capaces de ganar merecidamente al actual campeón de Liga y el estado anímico es inmejorable. A nivel físico, veremos esta tarde. Creo que para mañana recuperaremos a todos porque en principio no tenemos a ningún jugador como posible baja. El estado anímico va a superar todo ese cansancio que podamos tener», incidió.

Analizó los dos enfrentamientos que libró su escuadra con el Real Madrid en diciembre. «El Real Madrid tiene inicios de partidos muy poderosos. Lo demostró en el Santiago Bernabéu, donde nos sometió, y nos penalizó en San Mamés, donde en seis minutos llevaba dos goles. Es indudable que tenemos que estar a un gran nivel para intentar no encajar gol. Porque el Real Madrid es un equipo súper poderoso en las finales y si permitimos que el rival se adelante en el marcador nos va a dificultar mucho. Pero nosotros venimos con ese plus de energía que te da remontar resultados adversos como ante Betis, Osasuna y Atlético», explicó.

Marcelino valoró el hecho de disputar cuatro finales en apenas un año. «Tiene un mérito increíble. El Athletic, en el fútbol actual, poder jugar cuatro finales es increíble y la afición debe estar orgullosa de estos futbolistas. Ganar una final si llega contra pronóstico, como nos sucedió contra el Barça, es increíble. Vamos a intentarlo. Vamos a dejar todo por ganar la final, aunque sabemos de la dificultad que conlleva porque el Real Madrid es el equipo más en forma de la Liga. Nuestras experiencias nos indican que vamos a tener opciones. El acierto va a ser fundamental», subrayó.

Señas de identidad

Aseguró Marcelino que el Athletic mantendrá sus señas de identidad, pese a la envergadura del rival. «Nosotros no cambiamos muchas cosas en cuanto a concepto. Vamos a apretar alto cuando el balón esté cerca de Courtois, luego intentar agruparnos cuando nos toque y vamos a tener momentos de partido donde tengamos que defender en bloque bajo y sufrir. Cuando tengamos el balón, dado que ellos alternan diferentes posicionamientos, tendremos que atacar con criterio. En ambas fases es importante ser inteligentes en cómo tenemos que actuar y, sobre todo, hacerlo de forma rápida y organizada», explicó.

¿Qué pediría Marcelino que le funcione bien al Athletic y qué desearía que le salga mal al Real Madrid?, le preguntaron. «Nosotros, tener acierto, eficacia, que es el problema que estamos teniendo en muchos partidos de esta temporada. Y el Real Madrid lo mismo, no tenerla. Tienen dos futbolistas que llevan 38 goles y que estos futbolistas no tengan su mejor día nos va a ayudar a ganar», respondió.

Incidió, por último, en que por su cabeza solo pasa la victoria. «Si pensara en algo que no fuera ganar no estaría en el camino correcto. Yo tengo que ser siempre positivo, optimista y ambicioso. Así me lo hacen sentir mis propios futbolistas. No podemos pensar en otra cosa que no sea ganar. Solo pensamos en la victoria», completó.