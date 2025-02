Manuel Guerra: «Estamos luchando contra el reloj para que el Santa pueda salir a competir»

«Ha sido un palo y una sorpresa para nosotros». Así define Manuel Guerra, presidente del Civitas Santa Teresa, el descenso a Segunda RFEF como colofón al vía crucis de una campaña cuyos renglones se fueron torciendo desde el prólogo para firmar un epílogo lapidario ... y luctuoso. «Ha sido una temporada nefasta, todo ha influido para que estemos donde estamos ahora», explica a su estilo, sin pelos en la lengua, de manera directa y carente de filtros.

Advierte de que la situación actual de la entidad pacense es grave y que no puede garantizar en estos momentos su supervivencia por todos los frentes que acechan. «A esta hora no sé cómo vamos a salir ni lo que vamos a hacer. Estamos luchando contra el reloj para poder salir a competir». Uno de los principales caballos de batalla son las denuncias tramitadas por las futbolistas ante la AFE, ya que el Santa debe a algunas de ellas dos mensualidades, las de abril y mayo. Aunque el principal escollo es el bloqueo de Hacienda y Seguridad Social por una cantidad que oscila entre los 15.000 y 20.000 euros, que impide efectuar cualquier pago, pese a que tienen pendiente recibir algunas cantidades. Pero el 30 de junio está a la vuelta de la esquina y no da tregua. Además, uno de los patrocinadores potentes ya ha retirado su apoyo y todo apunta a que otro de ellos, Civitas Pacensis, seguirá los mismos pasos, aunque Guerra sostiene que aún no se han reunido para abordarlo.

Ante esta tesitura, explica que la única solución es la entrada de capital externo para asegurar la viabilidad del día a día. «Estamos en negociaciones con gente para que invierta, porque haber perdido otra categoría supone menos dinero y estoy loco aquí solucionando todos los problemas. Esto ha sido un sufrimiento total». Asegura que hay dos inversores interesados, uno de Extremadura y sin relación con el mundo del fútbol y otro de fuera de la región, pero con vinculación con el deporte rey. Al no tratarse de una Sociedad Anónima Deportiva, existen obstáculos para una operación de ese calibre, pero «esa entidad puede entrar en la directiva con un crédito o puede plantearse una absorción por parte de otro club». En ese caso, ¿seguiría en la directiva del Santa? «Si quien entra me pide que me quede en un puesto que me permita disfrutar y no sufrir lo que he estado sufriendo, yo les echaría una mano. Si no entran y mi presupuesto no lo tengo suficientemente atado, yo no voy a seguir. Hay gente dentro que cuando todo está bien, está ahí, pero cuando hay dificultad y se necesita arrimar el hombro, no se complica la vida». Esgrime que han pasado por varios momentos críticos durante el año, pero que no se ha planteado dimitir con la competición en curso, al menos sin contar con un relevo al que dejar las riendas.

Es taxativo cuando se le pregunta si existe alguna alternativa a esa solución: «¿Cuál va a haber? Al fútbol femenino van los que van, socios tenemos pocos, aquí dependemos de los organismos públicos. Si sacáramos unos 200.000 euros, la perspectiva sería buena. Pero la realidad es que los independientes estamos abocados a desaparecer. Se lo dije al alcalde, 'vais a acabar con el fútbol femenino en Badajoz'».

Reitera que bajar no se barajaba como posibilidad, «no, no, nunca, no se contemplaba, todo lo contrario», pero ha sido un final precedido de un principio y un desenlace muy clarificadores. Con unas cuentas tan ajustadas, los estertores finales de la 2020/21 condicionaron la planificación del nuevo proyecto, según el directivo rojiblanco. «Por los aplazamientos provocados por la covid hubo que liquidarles un mes más a las jugadoras, terminando en junio en vez de en mayo como teníamos recogido en los presupuestos». Pese a que el calendario se conocía desde el mes de julio anterior, asegura que «todo lo preparado para la pretemporada siguiente se lo llevó ese concepto».

La ausencia de un director deportivo fue otra rémora, una circunstancia que hasta ahora no había explicado y sobre la que arrojó por fin algo de luz. «Uno de los inversores que estamos esperando, en aquella época también estaba interesado en entrar y nos dijo que no trajéramos a un director deportivo, porque lo ponía él, pese a que ya lo teníamos apalabrado. Ellos no llegaron, porque los resultados no se daban y querían a un equipo en Primera Iberdrola y fue cuando trajimos a Alonso Delfa». Argumenta que sus planes no pasaban por hacer un grupo desde cero, «pero las jugadoras pegaron un bandazo y se cabrearon. Muchas no estaban a gusto con el trato que se les daba, pero había gente con la que nos queríamos quedar».

Señala los retrasos en las obras de El Vivero como uno de los factores más decisivos, tanto en lo deportivo como en lo concerniente a lo financiero. «No contar con nuestro campo ha supuesto una merma importante, porque vivimos en gran parte de subvenciones y de lo que ingresamos por la venta de activos del club en el estadio. Hemos tenido que recortar gastos y aun así nos sigue faltando dinero».

El hándicap clasificatorio de no poder contar con su feudo también dejó honda huella al no ajustarse los demás recintos a las condiciones que exigen una categoría profesional, además de todos los inconvenientes a la hora de tener que desplazarse para entrenamientos y partidos. «Muy mal, hoy aquí, mañana en el otro lado, ahora jugamos el sábado, luego el domingo, no se puede a tal hora porque está ocupado. Un trastorno considerable». También señaló abiertamente al colectivo arbitral. «Han sido nefastos, en Alhama nos robaron el partido. Nos han tocado los peores. Fuera eran muy caseros, pero aquí parecía que jugábamos de visitantes».

No quiso aventurarse demasiado en cuanto al próximo proyecto, pero auguró una nueva revolución, aunque esperan la continuidad de alguna jugadora y el protagonismo de la cantera, teniendo en cuenta que el segundo equipo fue arrastrado tras el descenso. «Las hemos mimado, nunca han jugado tantas del filial como este año, porque son fabulosas y extraordinarias, pero muchas veces les han coincidido horarios de mañana de los entrenamientos con las clases, eso vamos a intentar que cambie poniendo las sesiones por la noche.