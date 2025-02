El City sigue mandando en Inglaterra

Daniel Panero Sábado, 10 de agosto 2024, 18:46 Comenta Compartir

El Manchester City es el supercampeón del fútbol inglés. El conjunto que dirige Pep Guardiola se impuso este sábado al Manchester United en la Community Shield tras un partido en el que los dos equipos acusaron la falta de ritmo. Los goles de Garnacho y Bernardo Silva mandaron el encuentro a la tanda de penaltis, donde se impusieron los 'skyblue' gracias a una pena máxima transformada por Akanji. Con este título, el City sigue siendo el gran dominador del fútbol británico y Guardiola suma ya 39 trofeos como técnico.

No era un partido de pretemporada, pero casi. City y United tenían todo para disputar un gran partido. Estaba Wembley a reventar, los escudos de los dos colosos sobre el césped y un ambiente de esos que hacen que te tiemblen las rodillas. Todo pintaba bien, salvo la fecha del compromiso. Y es que a los pupilos de Guardiola y a los de Ten Hag les pesaron las piernas en un arranque de partido plomizo, sin ritmo. Lo intentaron más los 'skyblue' en el inicio, que poco a poco fueron haciéndose con la pelota con un equipo mezcla de veteranía y juventud. Estaban habituales como Kovacic,Gvardiol o Haaland, pero también jóvenes valores como O'Rilley, McAtee, Bobb y Rico Lewis.

La mezcla no tuvo el efecto deseado para Guardiola, que recorría la banda como enjaulado, cabizbajo ante la dificultad de su equipo para encontrar velocidad en la circulación. La caraja la aprovechó un United que tenía todas las armas para hacer daño al contragolpe. El trivote formado por Casemiro, Mainoo y Mount tenía las llaves del partido y cada balón al espacio para Diallo o Rashford era un peligro para la defensa poco rodada de los 'cityzen'. Entre los dos pusieron el poco vértigo que hubo en la primera mitad y ambos tuvieron una ocasión clara en la que no lograron inquietar a Ederson, inédito pese a la pobre imagen de su equipo antes del descanso.

Manchester City Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol (Aké, min. 91), Kovacic, O'Reilly (Matheus, min. 63), McAtee (Bernardo Silva, min. 80), Bobb (De Bruyne, min. 91), Doku (Savinho, min. 63) y Haaland. 1 (7) - 1 (6) Manchester United Onana, Dalot, Evans, Maguire (Collyer, min. 59), Lisandro Martínez, Casemiro, Mainoo (Garnacho, min. 59), Bruno Fernandes, Mount (McTominay, min. 58), Diallo (Pellistri, min. 59) y Rashford (Sancho, min. 83). Goles: 0-1: min. 82, Garnacho. 1-1: min. 89, Bernardo Silva. 7-6 en la tanda de penaltis.

Árbitro: Jarred Gillet (Australia). Amonestó a Matheus Nunes y Bernardo Silva.

Incidencias: Partido disputado en el estadio de Wembley ante 90.000 espectadores.

Tras la reanudación el partido seguía en un escenario peligroso para el City. El encuentro amagaba con romperse y Bruno Fernandes, una vez más en la posición de falso nueve, avisó con un gol anulado por fuera de juego en la génesis de la jugada. El United tenía ante sí la oportunidad de dar un golpe al eterno rival y Ten Hag optó por quemar las naves. El neerlandés introdujo a McTominay, Pellistri, Collyer y Garnacho, cuatro cambios para renovar la intensidad de los suyos y subir una marcha más en busca del gol que decantara la final.

Guardiola introdujo a Matheus Nunes, Bernardo Silva y Savinho, que debutó en partido oficial, y el duelo pasó a ser un ida y vuelta. El brasileño entró con ritmo pero sus centros no encontraban a un Haaland ausente, falto de ritmo pese a haber vivido un verano sin compromisos internacionales. Tampoco tenía su día Rashford, que mandó al palo otro mano a mano ante la desesperación de Ten Hag, que sabía que en una final no podían perdonar tantas ocasiones. Así se llegó a la recta final, con el partido a punto de explotar, y vaya si lo hizo. Garnacho adelantó a los red devils tras una diagonal a campo abierto, de derecha a izquierda, que culminó con un preciso zurdazo y acto seguido Bernardo Silva contestó con un cabezazo de 'killer' en el área tras un centro de Bobb para mandar el partido a los penaltis. Desde los once metros fue mejor el City tras una tanda interminable en la que fallaron Bernardo Silva, Sancho y Evans ya en la muerte súbita. Akanji marcó el tanto definitivo, el que entregó a los de Guardiola el primer título de la temporada en el fútbol inglés.