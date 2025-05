La FEF estudia denunciar a Tebas por supuestamente animar «a cargarse» a Rubiales

R. C. Madrid Miércoles, 1 de junio 2022, 17:38 Comenta Compartir

La guerra entre Javier Tebas y Luis Rubiales continúa acrecendándose, y este miércoles vivió un nuevo capítulo, con más protagonistas hasta ahora desconocidos involucrados en la batalla personal entre los presidentes de LaLiga y de la Federación Española de Fútbol (FEF), como quien fuera secretario general de Ángel María Villar, Gerardo González Otero. La FEF anunció este miércoles que está estudiando denunciar a Tebas ante la justicia ordinaria tras desvelarse unos audios en los que el presidente de la patronal de clubes habría animado «a cargarse» a Rubiales y al máximo dirigente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

Tebas acusó también este miércoles a Rubiales de haberle enviado el pasado sábado «a un falso denunciante» a una reunión «para grabar» la reacción del presidente de LaLiga a sus denuncias. «La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites», escribió Tebas en sus redes sociales en alusión a Rubiales. Anteriormente, el máximo dirigente de LaLiga respondió a una información de 'Ok diario', que este miércoles tituló en su portada: «Tebas reconoce que conocía los pinchazos contra Rubiales. Hay que cargárselo, y a Alejandro Blanco». «El titular es falso... No era el primero ni será el último», escribió Tebas.

La FEF lamenta «que el presidente de una organización que forma parte de la estructura federativa pueda conspirar en una trama donde incluso se trata de captar o asesorar -como él mismo ha reconocido- a empleados federativos con la búsqueda de un claro objetivo: 'Hay que cargarse a Luis Rubiales y Alejandro Blanco'», destacó el organismo federativo, que muestra «su profunda preocupación ante la relevancia y trascendencia de estas afirmaciones, en pleno proceso para la adjudicación del Mundial 2030», que aspira a organizar España junto a Portugal.

«La FEF quiere trasladar con serenidad a todos los agentes del fútbol que es el momento de la unión y del trabajo con la mente puesta en continuar construyendo juntos el presente y el futuro del fútbol español», reclama el organismo que lidera Rubiales, denunciado ante la Fiscalia Anticorrupción de irregularidades por haber llevado la Supercopa de España a Arabia Saudí, con comisión incluida a Gerard Piqué, aparte de ser acusado de haber grabado conversaciones privadas con altos cargos del Gobierno y de haber espiado al presidente de la AFE, David Aganzo.

Sin embargo, Tebas también ha sido acusado por 'Okdiario' de espiar a Rubiales, con la publicación de unos presuntos audios. «Javier Tebas estaba al tanto de todos los detalles de la operación de espionaje ilegal al teléfono móvil de Luis Rubiales». «En un momento de esta grabación, un interlocutor asegura: 'Aquí el objetivo es cargarnos aquí al rubialismo, a Luis y, al hilo de lo que ayer me comentaste, Gerardo, del tema del Córdoba. En el pack podemos meter también a Alejandro Blanco. ¿Nos cargamos a los dos o…?'. Y seguidamente Tebas dice: 'Sí, sí. Vamos a ver, hay que cargarse a Luis Rubiales'. De esta manera, se confirma que el presidente de LaLiga tuvo el papel protagonista en el intento de dar muerte civil al presidente de la FEF», se escribe en este medio.