Fútbol: luces y sombras de una década de 'Rochismo'

Un beso le puede cambiar la vida a las personas. A muchas. A los que participan en él y a terceros. Es el caso de Pedro Rocha, a quien el escándalo de Luis Rubiales –que ha eclipsado nada menos que la conquista de un Mundial de fútbol– le ha salpicado de la manera más directa posible, situándole de forma interina como cabeza visible del deporte rey en España tras la inhabilitación por parte de la FIFA del máximo dirigente de la Federación Española de Fútbol. Rubiales maniobró y dejó al cacereño como único vicepresidente, lo que implicaba que sería él el designado, sí o sí. En la noche del lunes se conoció que los presidentes cerraban filas en torno al extremeño para que abra una nueva época de paz y diálogo, al tiempo que reprobaba duramente la actitud de Rubiales, al que exigían su inmediata dimisión. Un Pedro Rocha que desde 2013 conduce el fútbol extremeño tras aquellas elecciones de infausto recuerdo. Desde entonces, la década del 'Rochismo' ha tenido bastantes luces y alguna que otra sombra.

Las luces

1) Una Federación saneada. Cuando Rocha tomó el mando de la FExF como sustituto de Monterde encontró un ente federativo ahogado en lo económico, incapaz si quiera de pagar las nóminas de sus empleados con impagos cercanos a las diez mensualidades. Cortes de suministro eléctrico o de material adornaban el día a día de una institución que por suerte no era una empresa privada. Con el paso del tiempo, él y su equipo han sabido encauzar la crisis y convertirla en un organismo solvente que hasta se permite el lujo de acometer inversiones, como por ejemplo la de la nueva sede federativa en Badajoz.

2) Presencia extremeña en el poder. Madrid siempre fue territorio inexplorado para Extremadura y su fútbol. Alguna incursión de históricos como Juan Espino y poco más. Desde que Rocha fue designado vicepresidente de la RFEF en mayo de 2018 todo dio un giro radical y cada vez son más los extremeños en los órganos y estructuras de poder donde se toman las decisiones. Algunos de ellos atañen precisamente a mujeres, como 'Yaye' García Chaves, la primera fémina en una Comisión Delegada; o Ángeles Aguilera, delegada y jefa de expedición de la selección femenina que ha cosechado el Mundial. Otros nombres son José María Timón, jefe del gabinete de Rubiales, Antonio Retamosa como presidente del Comité de Entrenadores o Juan Carlos Jiménez en el Comité de Fútbol Sala.

3) Eventos de alto nivel en Extremadura. Muy relacionado con el anterior punto, la comunidad extremeña ha sido escenario de numerosas visitas de prestigio relacionadas con el balompié. Partidos de las selecciones de fútbol masculina y femenina absoluta, también de la selección nacional de fútbol sala con choques tan mediáticos como ante Brasil. O la celebración de la Copa de la Reina femenina en el estadio Romano de Mérida, en enero de este año, con aquella entrega de medallas sonada pues no tuvo lugar en el palco sino sobre el propio terreno de juego ante la incredulidad de las futbolistas del Barcelona, el equipo campeón.

El 3 de septiembre de 2022 hubo un España-Rusia sub 21 en el Francisco de la Hera de Almendralejo, clasificatorio para el Europeo. Dos días después, el 5 de septiembre, la selección española absoluta masculina se enfrentó a Georgia en el Nuevo Vivero de Badajoz en la fase de grupos para obtener el pasaporte hacia Catar. Y el 21 de octubre, la absoluta femenina de Jorge Vilda visitaba Cáceres en el Príncipe Felipe en un amistoso ante Marruecos, preparatorio para la fase de grupos clasificatoria del reciente Mundial. Nunca se habían visto tres acontecimientos de esta envergadura en nuestra comunidad en un espacio de tiempo tan corto. Rubiales, en una de las visitas para presentar esos partidos, reconoció la importancia que Extremadura tenía dentro del organigrama de la RFEF.

Las sombras

1) Las oscuras elecciones del 2013. Fueron varios años en los que sucedió de todo. Y todo en los tribunales en vez de en los terrenos de juego. Siempre en perjuicio de la imagen de una federación y un fútbol regional que se iban a pique. Un episodio tan oscuro como la amenaza de estos días, si bien no tuvo repercusión mundial al ser una cuestión autonómica. Hasta la Asamblea de Extremadura abrió una comisión de investigación que no sirvió en demasía para aclarar la intervención del propio Gobierno regional. Pedro Rocha ganaba las elecciones, que se repitieron, al recibir 31 votos de los asambleístas por los 18 de su contrincante Elisardo Plaza.

Ampliar Rocha, en una Asamblea de la federación regional. HOY

2) Las 19 detenciones, entre ellas la suya. Presidentes de clubes, funcionarios y empleados y dirigentes de la FExF. Casi una veintena de detenidos para escarnio del fútbol extremeño por orden del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Ocurrió en las cercanías de las elecciones del 2016 pero la investigación se refería a los comicios del 2013. De hecho, las del 2016 fueron suspendidas. Al final, los jueces sentenciaron que no se podía demostrar la presunta falsedad documental ni la compra o manipulación de votos, que además podía salpicar a ambas candidaturas: Rocha versus Elisardo Plaza. Los detenidos habían sido puestos en libertad con cargos, según adelantó este diario el 2 de febrero de 2016. Hasta setenta presidentes de clubes denunciaron que les habían falsificado su voto. Bochornoso.

3) El apoyo a Rubiales como delfín. En clave nacional, Rocha va haciéndose un hueco importante en la RFEF desde que se une a la candidatura de Rubiales que resulta vencedora en 2018. Con los años, el cacereño ganó peso como hombre de confianza del presidente. Un arma de doble filo hoy pues por todos es sabido su condición de delfín del polémico dirigente, ahora denostado por unanimidad. De momento, algunas de sus decisiones se encaminan hacia la paz y la normalidad, aunque sean contrarias a los postulados de su mecenas. En la comisión de presidentes dejó claro, según cuentan testigos, que él no iba a defender a ultranza al dirigente granadino. También puso su cargo a disposición de los allí presentes en caso de que pensaran que no había tomado distancia respecto a Rubiales y cerró espetando que él no se presentará a las elecciones del próximo año.

Más cercano a la luz aunque con algo de sombra, se podría mencionar el carácter de Pedro Rocha. De personalidad dialogante, pacificadora, discreta. El trabajo en silencio, fuera de los focos y sobre todo del ruido que acompaña cualquier atisbo de escándalo. Rasgos que sin duda le han valido para que sus homólogos depositen plena confianza en él como elegido para reconducir la situación y minimizar un daño que se antoja irreparable.

