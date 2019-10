El Villanovense sigue atascado Álex se estira para dspejar un disparo frente a Bonaque. :: e. domeque Los serones empatan sin goles ante el Coria y suman su tercera jornada sin ganar ante un rival que mantiene el pulso en la zona alta de la tabla ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Lunes, 14 octubre 2019, 08:34

Sin goles y por momentos parco en ideas, el Villanovense no pudo pasar del empate a cero frente a un Coria muy serio en defensa y que contó con sus opciones de llevarse algo más de Villanueva. Sorprendió Pepe Masegosa con un once novedoso, sin Tapia en el lateral izquierdo y con jugadores menos habituales como Juampe. Además, regresó Gregori con una máscara protectora. También Rai modificó el once que se vio ante el Diocesano jugando de inicio con Javito o Joserra y dejando en el banquillo a Juanals, Juanqui o Chencho.

0 VILLANOVENSE 0 CORIA Villanovense Pawel; Mario, Javi Sánchez, Bonaque, Juampe (Tapia, min. 72), Pajuelo, Gregori (Clausí, min. 65), Óscar Martín (Viñuela, min. 39), Dani Martínez, Belencoso y David Barca. Coria Álex; Javito, Dani Aparicio, Mahillo, Joserra, Deme (Juanqui, min. 57), Álvaro, Antonio (Rubén, min. 54), David López, Pino y Capelo (Chema, min. 74). Árbitro César Carretero González. Mostró amarilla a los locales Viñuela y Oscar Martín y a los visitantes Álvaro, Rubén y Joserra. Incidencias Municipal Villanovense, unos 1.000 espectadores, con presencia de aficionados visitantes.

El inicio fue de tanteo para los dos equipos y la primera ocasión de peligro no llegó hasta el minuto 16 para los visitantes con un disparo de Antonio que obligó a intervenir a Pawel para evitar el gol y enviar el balón a saque de esquina. Ese primer susto provocó la reacción de los serones aunque la respuesta no llegó hasta el minuto 23 en las botas de Belencoso, que disparó fuera tras un buen pase de David Barca al interior del área.

Ese toma y daca lo completó el conjunto cauriense con un disparo de Javito, pero el meta polaco del Villanovense volvió a negar el gol al equipo contrario con una buena parada por bajo. En ese duelo de porteros, Álex también salvó a los suyos en el 30, con una manopla que evitó el tanto de Belencoso. Acto seguido era David Barca el que cabeceaba por encima de la portería un buen centro de Mario desde el carril derecho. Belencoso y David Barca fueron los protagonistas de la siguiente acción en la que el '9' serón encontró finalmente portería tras un pase de Barca que el árbitro interpretó como fuera de juego.

El Villanovense trató de dar continuidad a su juego en la segunda mitad, algo que solo consiguió en los primeros compases de la segunda parte. Las dos primeras ocasiones volvieron a ser para los serones, la más clara para Viñuela que había entrado al campo en sustitución del lesionado Óscar Martín, pero cruzó demasiado el disparo y el balón no encontró portería.

Masegosa trató de renovar el centro del campo con la entrada de Clausí en lugar del 'enmascarado' Gregori. Sin embargo, no logró el cambio de ritmo esperado y apenas hubo acercamientos serones al área rival en esa última media hora de partido. Todo lo contrario que el Coria que parecía querer aprovecharse de la inquietud local después de dos jornadas sin ganar. Rai optó por Juanqui y Rubén que salieron desde el banquillo con algo más de 30 minutos por delante y que refrescaron el juego del cuadro visitante.

En el 80 apareció Joserra por la izquierda, pero su centro se paseó por el área de Pawel sin encontrar rematador. El portero serón tuvo que aparecer de nuevo en el 89 para evitar el gol de David López. Entre esas dos ocasiones, sólo Belencoso inquietó la meta de Álex aunque con un remate que se marchó desviado.

Con lo visto sobre el césped el empate se antojaba justo después de un partido poco vistoso para el espectador. Pese a las tres jornadas sin ganar, los de Pepe Masegosa se mantienen líderes del grupo, aunque empatados a puntos con Aceuchal, Moralo y el propio Coria que la próxima jornada se mide al Olivenza. Mientras, el Villanovense jugará la próxima semana ante un Calamonte que coquetea con los puestos de descenso después de sumar siete partidos sin ganar.