El Villanovense también sabe sufrir Los jugadores del Villanovense celebran el 1-0, obra de Mario en la primera mitad. :: E. DOMEQUE El Azuaga plantó cara a los serones y resistió bien en defensa hasta el gol de Mario, pero los de Masegosa supieron leer mejor el partido ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Lunes, 16 septiembre 2019, 08:35

No ha hecho falta una derrota para que el Villanovense mantenga los pies en el suelo. Sólo un pequeño pellizco como el que le dio ayer el Azuaga bastó para mostrar que los de Pepe Masegosa son humanos, también para comprobar que saben sufrir. Y es que los de la Campiña Sur obligaron ayer a los serones a ponerse el mono de trabajo para sumar el cuarto triunfo consecutivo en este inicio de competición.

2 VILLANOVENSE Pawel; Tapia, Javi Sánchez, Bonaque, Mario, Pajuelo, José Ángel (Escudero, min. 86), Óscar Martín, Dani Martínez (Viñuela, min. 83), David Barca (Belencoso, min. 68) y Gregori. 0 AZUAGA Carlos Sánchez; Marco, Jaime, Chepe (Neftalí, min. 71) Galán, Isaac, Kiko (Luis, min. 63), Pablo Mogollón, Mati, Chechu (Diego, min. 71) y Joselu. Goles 1-0: Mario, min. 31. 2-0: Bonaque, min. 62. Árbitro V. M. Broncano Suárez. Amonestó a José Ángel y Gregori para los locales, y a Marco, Isaac y Galán en el lado visitante. Incidencias Municipal Villanovense, unos 1.200 espectadores. Se fue la luz en el último minuto y se reanudó con la mitad de los focos apagados. La atleta Conchi Hidalgo realizó el saque de honor.

El conjunto de Antonio Jesús Cobos plantó cara al líder con mucho oficio en defensa, sobre todo en la primera mitad, aunque sin llevar apenas peligro a la portería de Pawel. Pronto el equipo local se hizo con el dominio del partido, tratando de penetrar en la telaraña de jugadores rojiblancos. El más insistente era David Barca, que vio anulado su primer tanto por fuera de juego en el 12. Diez minutos más tarde, Carlos Sánchez negaba de nuevo el gol al atacante serón.

Media hora le costó al Villanovense, pero apareció Óscar Martín para filtrar un pase que no desaprovechó Mario Begines para inaugurar el marcador (1-0). La desventaja en el marcador no desinfló a un Azuaga que antes del descanso pudo empatar el partido con un disparo de Mati que obligó a Pawel a emplearse a fondo para evitar el gol. Y el tanto tampoco dio esta vez la tranquilidad que se había visto en partidos anteriores en el equipo de Masegosa.

Tras el descanso, el Azuaga no le perdió la cara al partido y tuvo un arranque intenso que pudo pagar caro el Villanovense. Dos buenas intervenciones de Pawel evitaron el empate visitante en los primeros compases del segundo tiempo. El meta polaco tuvo que sacar minutos después una buena mano para mandar a saque de esquina el disparo envenenado de Kiko.

Ese cuarto de hora dio vida a un Azuaga que, en el 63, vio cortadas sus alas con el tanto de Bonaque. El central onubense remató a gol la jugada ensayada de José Ángel desde el saque de esquina para ampliar la ventaja en el marcador (2-0). La reacción de Cobos no se hizo esperar e hizo un doble cambio para dar entrada a Luis y Diego tras el gol encajado. También Masegosa movía ficha con el cambio de David Barca por Belencoso para buscar el tercero, que no llegó por poco en el 79 tras un pase al área pequeña de Dani Martínez que no alcanzó el '9'.

El segundo gol castigó al equipo visitante, que veía complicado ya sacar algo positivo de Villanueva. Aunque en el 84 Joselu pudo recortar distancias tras la jugada de Diego por la izquierda para colgar un balón al segundo palo que el de Talarrubias remató fuera por poco.

Ya en el tramo final, entraron Viñuela y Escudero que disponían así de sus primeros minutos esta temporada. Un tiempo breve que Viñuela aprovechó con varias internadas por la banda derecha antes de que se fuera parte de la iluminación del estadio, lo que obligó a parar momentáneamente el partido. Regresó poco después para iluminar el 2-0 que pone líder en solitario al Villanovense.