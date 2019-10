El Villanovense quiere volver a la senda del triunfo Javi Sánchez, tras la derrota ante el Cacereño. :: e. d. Tras la derrota ante el Cacereño y el empate frente al Moralo, los de Masegosa buscan mantener el liderato ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 13 octubre 2019, 09:30

Villanueva de la Serena. Cita de nuevo complicada para el Villanovense, que quiere reencontrarse con la senda de la victoria después de dos semanas sin saborearla. Los de Pepe Masegosa reciben al Coria en el Municipal Villanovense y no quieren que éste se convierta en su tercer partido sin sumar de tres en tres, como tenía acostumbrada a su afición en el inicio liguero.

Primero llegó la derrota ante el Cacereño, después el empate ante el Moralo. Dos resultados que hacen pensar que los serones no van a querer dejarse más puntos por el camino tras las buenas sensaciones que habían demostrado en los cinco primeros partidos.

El vestuario se muestra confiado en poder revertir esta situación ante un equipo que llega también en buen momento. El conjunto cauriense aterriza en el estadio serón con un inicio similar. De hecho, suma 16 puntos, los mismos que el cuadro local después de cinco victorias, un empate y una derrota. Por tanto, mismos resultados que el Villanovense de Pepe Masegosa.

Solo la diferencia de goles hace que el equipo dirigido por Raimundo Rosa 'Rai' esté hoy por debajo del Villanovense después de un inicio irregular que se vio corregido con las tres victorias consecutivas frente a Trujillo (2-1), Llerenense (1-2) y Diocesano (2-1). Se espera por tanto un partido igualado ante dos equipos que aspiran a estar en lo más alto de la clasificación.

De cara a este partido, Pepe Masegosa podrá contar con Gregori y Álvaro Clausí, que regresan después de ser baja por lesión en los últimos partidos. Por contra, no podrá contar con José Ángel, que cumple su segundo partido de sanción tras la expulsión frente al Cacereño. Sí podrá regresar hoy al once Bonaque, que ya ha cumplido su partido de sanción. Un once inicial en el que está por ver si se mantiene Escudero que aprovechó sus minutos frente al Moralo. También Juanjo Neiva ha entrenador ya con el grupo, aunque es difícil que vuelva hoy a la convocatoria. Por su parte Rai pierde a Carlos García por su expulsión ante el Diocesano por doble amarilla que le ha acarreado un partido de sanción.

En el Municipal Villanovense se espera además un buen ambiente tras el acuerdo de ambos clubes para las entradas tanto en este partido como en el de la segunda vuelta. De este modo, la afición cauriense ha podido adquirir las en tradas a un precio de 5 euros en venta anticipada y los serones podrán hacer lo propio en Coria.