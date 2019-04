El Valdelacalzada recibe con la soga al cuello al Moralo Merino, técnico del Moralo con pasado en el Valdelacalzada. macama Los locales pueden certificar su descenso a pesar de restar todavía cinco jornadas más del campeonato liguero MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Domingo, 14 abril 2019, 10:27

Este partido puede suponer la triste certificación de descenso para el Valdelacalzada cuando le restarían después cinco más para acabar la liga. Lo jugará con la soga al cuello ante un Moralo que no puede permitirse el lujo de dejarse puntos en su camino hacia la promoción de ascenso. El conjunto más goleado del grupo se enfrenta al menos goleado, obligado a no fallar. Los valvienses agotan sus esperanzas remotas porque están a 16 puntos de la salvación, pero quieren hacerlo con dignidad. Los dirigidos por Juan José Cidoncha saben que el panorama que tienen por delante es más que complicado para afrontar cada jornada por lo que su propósito pasa por disfrutar lo que les queda en categoría nacional. Para el técnico del equipo de Navalmoral, Diego Merino, es un encuentro especial porque «el Valdelacalzada fue el club que me dio la posibilidad de entrenar en Tercera cuando tenía 23 años y le guardo mucho cariño». En cuanto a lo puramente deportivo, «les tenemos un enorme respeto. En las últimas jornadas que han disputado han competido muy bien, incluso haciendo méritos para conseguir mejores resultados», añade.

Los moralos, terceros clasificados, afrontan el choque con ilusión, conscientes que tienen una gran oportunidad de tachar una fecha más al calendario de competición manteniendo o aumentando su ventaja sobre la quinta posición, que actualmente es de cinco puntos. «Para ganar tenemos que hacer merecimientos, es muy importante el desarrollo del juego. Creo que será un partido de ataque posicional y de defensa de transiciones. Debemos saber encontrar las ventajas en su estructura defensiva y ser un equipo sólido como estamos siendo a lo largo de la temporada. Tenemos que ser ambiciosos, estamos concienciados de lo que nos jugamos», advierte Merino. Los verdes no podrán contar con la participación de Julio Rodao, sancionado, ni con Pinilla, lesionado. El resto del plantel está a su disposición sin exceso de confianza. No se intuyen grandes cambios ni en la disposición sobre el rectángulo de juego ni en los jugadores habituales. En el Valdelacalzada tampoco, aunque el guardameta Pelu está sancionado.