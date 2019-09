El Trujillo vuelve a dejar escapar el triunfo

El Trujillo cedió dos puntos en su estadio ante el Calamonte, que consiguió neutralizar la ventaja local hasta en dos ocasiones. Ensa, en el minuto tres, adelantó a los anfitriones; Carrasco, superado el descenso, igualó por primera vez. El gol de Ensa parecía dejar la cita vista para sentencia, pero el equipo visitante no perdió la fe y Heo, en el tramo final, consiguió un empate que no contentó a ninguno de los dos. El partido estuvo marcado por una interrupción de alrededor de quince minutos al sufrir un espectador un desvanecimiento.

2 TRUJILLO 2 CALAMONTE Trujillo Jorge Cáceres; Dani Herrero, Nando González, Nombela, Bussy; Vadillo (Manzano, min. 91), Alberto Beato, Mario Chamorro; Kevin Cortés (Olmos, min. 93), Edu González y Ensa (Salas, min. 70). Calamonte: José Fuentes; Diego (Tete, min. 70), Mario (Mecherito, min. 70), Eloy, Parra; Berna, Écija, Xisco, Heo; Troiteiro y Carrasco. Goles: 1-0: Ensa, min. 3. 1-1: Carrasco, min. 53. 2-1: Ensa, min. 65. 2-2: Heo, min. 72. Árbitro: Agraz Díaz (Navalmoral). Mostró tarjeta amarilla a los locales Alberto Beato, Nombela, Edu González y Vadillo y a los visitantes Parra, Berna, Xisco y Heo. Incidencias: Julián García de Guadiana. 400 espectadores.

Ambos contendientes conocían la importancia del choque, los locales tras pasar por tres encuentros de máxima exigencia y el Calamonte por no haber cumplido con las expectativas en el arranque liguero. El Trujillo salió a por todas y en el minuto tres consiguió adelantarse por mediación de Ensa, que picó el balón ante la salida de Fuentes. Tras esto, el Calamonte se hizo con el control del centro del campo, gracias a Écija y los apoyos de Troiteiro y Heo, pero en la primera mitad no consiguió igualar y su rival pudo aumentar su renta si el travesaño no hubiese evitado un remate de cabeza del omnipresente Ensa.

La escuadra celeste logró ponerse por delante de nuevo cuando Nando remató de cabeza, superó a Fuentes y Ensa, solo en la línea, empujó el balón de cabeza al fondo de las mallas. Ensa, con seis goles en seis duelos, se sitúa como Pichichi de la categoría. Pero la alegría duraría poco, ya que ocho minutos después Heo aprovechó un rebote para empatar el encuentro. Tras el gol llegó el parón del partido y en la reanudación ambos equipos buscaron el triunfo, pero pudo más el cansancio físico que la calidad y el marcador no se movió.