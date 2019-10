El Trujillo vence, pero sufre hasta el final Lo que se presumía una segunda parte plácida para la afición trujillana, por poco se convierte en una pesadilla ante la UPP JOSÉ M. BÚRDALO TRUJILLO. Lunes, 14 octubre 2019, 08:42

El Trujillo consiguió vencer a un histórico de la categoría como es el Plasencia, pero lo hizo sufriendo hasta el final. El partido se disputó en una mañana ideal para la práctica del fútbol, con el condicionante del estado del terreno de juego, muy seco y duro, debido a las restricciones en el riego por la sequía que acucia en la región. Los visitantes entraron al encuentro mejor que los jugadores dirigidos por Maxi Ovejero.

4 TRUJILLO UP PLASENCIA 2 Trujillo Jorge Cáceres; Dani Herrero, Nando González, Leo Axel, Bussy; Nombela, Vadillo (Selu, min. 70), Alberto Beato; Kevin Cortés (Manzano, min. 58), Edu González (Mario Chamorro, min. 90) y Ensa. UP Plasencia: César; Alejo, Alex Trujillo (Pablo, min. 56), Zazas, Mauri (Alfonso, min. 56); Walter, Vitolo, Nuno (Ricardo, min. 56) Caique; Gonzalo y Mario. Goles: 1-0: Edu González, min. 22. 2-0: Edu González, min. 40. 3-0: Ensa, min. 42. 3-1: Mario, de penalti, min. 66. 3-2: Mario, min. 77. 4-2: Selu, min. 93. Árbitro: Izquierdo Valle (Cáceres). Mostró tarjeta amarilla a los locales Leo Axel, Nombela, Nando González, Dani Herrero y Ensa y a los visitantes Alex Trujillo, Walter y Ricardo. Incidencias: Julián García de Guadiana, 300 espectadores.

A partir del minuto quince, el Trujillo se quitó esta presión de encima y empezó a mostrar más su juego característico y la primera oportunidad llegó tras un cabezazo de Leo Axel que detendría César sin problema.

Nuno y Vitolo dominaban el centro del campo, pero era el Trujillo el que llegaba con más peligro al área rival y en el minuto 31, un pase a la espalda de los centrales es bajado magistralmente por Edu González, que recorta al defensa y ante el portero le bate por bajo para adelantar a los suyos en el marcador. Antes del descanso, de nuevo Edu González, a bocajarro delante del portero tras un córner, y Ensa, que no faltó a su habitual cita con el gol, pondrían en clara ventaja al cuadro trujillano.

Lo que se presumía como una segunda parte plácida para la afición trujillana, por poco se convierte en una pesadilla. El entrenador visitante arriesgó con un triple cambio y poco faltó para que la jugada le saliera bien. Los jugadores visitantes, de las botas de Mario, anotaron dos tantos. Quedaban trece minutos al partido y al Trujillo se le aparecían viejos fantasmas. Y cuando el partido agonizaba, un saque en largo de Jorge le cayó a Ensa que, viendo el desmarque de Selu, le mete el pase entre líneas y pica a la salida del portero para poner el definitivo 4-2 en el marcador.