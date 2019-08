TERCERA Troiteiro: «Aún me sigo poniendo nervioso antes de cada partido» Troiteiro, en la jugada de su gol ante el Montijo. :: cd calamonte El atacante manchego debutó este fin de semana con el Calamonte anotando el primer gol ante el Montijo FELIPE J. DELGADO CALAMONTE. Miércoles, 28 agosto 2019, 09:50

«El central salía con el balón controlado. Logré quitárselo a la altura del centro del campo. Tenía a Enrique a la izquierda y Berna tiró un desmarque. Yo me fui directo a portería. Tiré hacia el medio, con pierna cambiada, recorté al defensa, luego volví a recortarle, miré al portero (desde la frontal del área), vi que estaba adelantado y decidió hacer la vaselina. Es una decisión que tomas en décimas de segundo. Y salió bien».

Así relata Jorge Troiteiro (Albacete, 1984) el gol que marcó en su debut liguero con el CD Calamonte ante el Montijo, sin duda el mejor gol de la jornada y, tal vez, uno de los de una temporada que acaba de iniciarse.

Tras su paso por Barcelona, Atlético de Madrid, la liga chipriota o el Mérida, su club de toda la vida (además de Azuaga y Olivenza, de donde llega) 'Troi' recala en el club blanco «porque me gusta el proyecto que tienen. Y da gusto estar con unos chavales que llevan jugando juntos muchos años y que se conocen desde pequeños. Eso es fundamental. Además, conozco a Alberto Ortiz (el técnico) hace muchos años (ambos han estado vinculados al Mérida) y me gustó el proyecto», señala el ahora jugador blanco.

«Aún sigo conservando la ilusión y la pasión por el fútbol. Me sigo poniendo nervioso antes de cada partido. Me encuentro bien físicamente, cerca de casa (Troiteiro ha abierto una tienda de deportes en Mérida) y rodeado de muy buenos jugadores y con una afición de diez que me ha recibido con los brazos abiertos y a la que espero poder dar muchas alegrías», concluye.

«Jorge Troiteiro va a marcar la diferencia en la categoría. Siempre lo ha hecho. Es uno de esos jugadores a los que nunca quieres enfrentarte», dice sobre él Luismi Patiño, técnico del Montijo, y al que le tocó 'sufrirlo' en la pasada jornada. «Eso sí, le felicité por el gol», afirma Patiño.