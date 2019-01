La UPP se topa con sus carencias Alberto Núñez (junto a Aarón) regresó a casa marcando el empate para el Arroyo. :: PALMA El equipo placentino, muy diezmado, dejó escapar dos puntos ante el Arroyo tras un gol de su exjugador Alberto Núñez JUAN CARLOS RAMOS Lunes, 21 enero 2019, 08:47

Resignación, mucha resignación. Ni un silbido ni una protesta. Da igual que la UPP empatara en casa ante un equipo de la zona baja de la tabla o hubiera perdido la oportunidad de meterse en puestos de playoff. Tras acabar el choque, los aficionados unionistas emprendieron el camino a casa en silencio y asumiendo que, de donde no hay, no se puede sacar. Reconocen que la temporada se ha puesto muy cuesta arriba, al menos si continúa el escenario por el que se está desarrollando la actualidad unionista desde hace unas semanas.

1 UP PLASENCIA 1 ARROYO UP Plasencia Sergio Moya, Fede Tobler, Edet, Álvaro Juanals, Javi López (Alfonso Bernal, m.80), Borja Encada (Pedro Blanco, m.65), Arroyo, Pedro Gilarte, Manu Moreira, Aarón y Kofi. Arroyo CP Jiménez, Tomás, Dani, Ángel (Javi González, m.55), Asier, Alberto Núñez, Barri, Víctor Guerra, Chipu (Jairo, m.87), Javi Márquez y Loren (Javi Durán, m.68). Goles 1-0, m. 38: Manu Moreira. 1-1, m. 74: Alberto Núñez. Árbitro Carlos David Gómez Carmona. Mostró tarjetas amarillas a Pedro Gilarte, Pedro Blanco y Fede Tobler, de la UP Plasencia; y a Ángel, Víctor Guerra y Loren, del Arroyo. Incidencias Estadio Municipal, 700 espectadores.

Kevin se despidió el pasado lunes, Flórez dejó el estadio media hora antes del partido tras ser descartado y Tano aún no se ha incorporado a los entrenamientos. Fichajes no hay y las ofertas que se realizan, no fructifican, caso de Ibou o Javi Martín.

Una situación que es la pesadilla de cualquier entrenador, incluido Luismi, que trata de seguir compitiendo cuando el viento no sopla a favor. Se merece todo el reconocimiento por tener a esta UPP a solo un punto del playoff. Ante el Arroyo, se puso de manifiesto que el fondo de armario es muy escaso.

La UPP fue de más a menos. Suyo fue el dominio de la primera parte ante un Arroyo que no le exigió. Apenas hubo ocasiones y la más clara acabó dentro. Llegó en el minuto 38 tras un centro de Kofi desde la izquierda que remató Manu Moreira llegando desde atrás (1-0).

Al Plasencia le llegó el fuelle hasta el inicio de la segunda parte, cuando Javi López, libre de marca, remató a las manos de Jiménez. A partir de ahí acusó el desgaste físico y dejó jugar al Arroyo en campo placentino.

Empate del Arroyo

Los cambios le sentaron mejor al Arroyo, que acabó empatando a un cuarto de hora para el final. Llevó la firma de Alberto Núñez, tras recoger un rechace a paradón de Sergio Moya (1-1). El ex de la UPP no lo celebró. En la recta final, el Arroyo se mostró conformista con el punto conseguido y renunció a hacer más daño a un Plasencia deslavazado en busca de la victoria. Ni unos ni otros gozaron de ocasiones para la ventaja. El conjunto arroyano mantiene una renta de seis puntos sobre los puestos de descenso, pero mira de reojo los descensos de Segunda B. La UPP tendrá el domingo en Navalmoral el test definitivo para saber a qué puede optar este año.